Akdeniz mutfağının vazgeçilmezi zeytinyağı, besleyici içeriği ile vücuda güç veriyor. E ve K vitamininden zengin zeytinyağı, kalp ve damar sağlığını destekliyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor.
● Günde bir kaşık zeytinyağı tüketmek, kalp sağlığını korur.
● Antioksidan etkisiyle vücuttaki toksinleri temizler.
● Kemikleri güçlendirir.
● Vücuda dinçlik verir.
● Beyin sağlığını korur.
Unutkanlık ve Alzheimer'a karşı koruma sağlar.
● Metabolizmayı hızlandırır.
Kilo vermeyi kolaylaştırır.
● Sindirimi destekler.
Bağırsakları korur.