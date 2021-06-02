Akdeniz mutfağının vazgeçilmezi zeytinyağı, besleyici içeriği ile vücuda güç veriyor. E ve K vitamininden zengin zeytinyağı, kalp ve damar sağlığını destekliyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor.

● Günde bir kaşık zeytinyağı tüketmek, kalp sağlığını korur.

● Antioksidan etkisiyle vücuttaki toksinleri temizler.

● Kemikleri güçlendirir.

● Vücuda dinçlik verir.

● Beyin sağlığını korur.

Unutkanlık ve Alzheimer'a karşı koruma sağlar.

● Metabolizmayı hızlandırır.

Kilo vermeyi kolaylaştırır.

● Sindirimi destekler.

Bağırsakları korur.