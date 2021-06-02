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    Akdeniz mutfağının vazgeçilmezi zeytinyağı, besleyici içeriği ile vücuda güç veriyor

    Akdeniz mutfağının vazgeçilmezi zeytinyağı, besleyici içeriği ile vücuda güç veriyor. E ve K vitamininden zengin zeytinyağı, kalp ve damar sağlığını destekliyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor.

    Sırrı zeytinyağı

    nın vazgeçilmezi zeytinyağı, besleyici içeriği ile vücuda güç veriyor. E ve K vitamininden zengin zeytinyağı, kalp ve damar sağlığını destekliyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor.

    Günde bir kaşık zeytinyağı tüketmek, kalp sağlığını korur.
    ● Antioksidan etkisiyle vücuttaki toksinleri temizler.
    Kemikleri güçlendirir.
    ● Vücuda dinçlik verir.
    Beyin sağlığını korur.
    Unutkanlık ve Alzheimer'a karşı koruma sağlar.
    olizmayı hızlandırır.
    Kilo vermeyi kolaylaştırır.
    Sindirimi destekler.
    Bağırsakları korur.

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    Ey aziz İstanbul
    Haberler Sağlık Akdeniz mutfağının vazgeçilmezi zeytinyağı, besleyici içeriği ile vücuda güç veriyor