Böbrek yetmezliği, kronik böbrek hastalığının son aşaması olarak biliniyor. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Süheyla Apaydın, özellikle gençlerde belirti vermeden sinsice ilerleyen bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor.

Böbrek yetmezliğinden korunmada, diyabet ve hipertansiyon tehdidine değinen Prof. Dr. Apaydın "Diyabet, hipertansiyon gibi böbreğin tutan sistemik hastalıklarda esas hastalığın tedavisi ihmal edilmemelidir. Ne kadar iyi kontrol altında olursa, böbreğin hastalanma ihtimali o kadar azalır" diyor.