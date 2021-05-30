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    Böbrek düşmanı : Gençleri bile tehdit ediyor

    , kronik böbrek hastalığının son aşaması olarak biliniyor. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. aydın, özellikle gençlerde belirti vermeden sinsice ilerleyen bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor.

    Böbrek düşmanı diyabet

    Böbrek yetmezliği, kronik böbrek hastalığının son aşaması olarak biliniyor. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. aydın, özellikle gençlerde belirti vermeden sinsice ilerleyen bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor.

    nden korunmada, ve tehdidine değinen Prof. Dr. Apaydın "Diyabet, hipertansiyon gibi böbreğin tutan sistemik hastalıklarda esas hastalığın tedavisi ihmal edilmemelidir. Ne kadar iyi kontrol altında olursa, böbreğin hastalanma ihtimali o kadar azalır" diyor.

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    Haberler Sağlık Böbrek düşmanı diyabet: Gençleri bile tehdit ediyor