Egzama, basit yöntemlerle kontrol altına alınabiliyor | Egzamanın tedavisi var mı?

Deriyi kurutan, kaşıntıya ve bazen kabarcıklara neden olan egzama, basit yöntemlerle kontrol altına alınabiliyor. Uzm. Dr. Yurdum Sinan Yücel, genellikle ellerde, bacaklarda ve ayaklarda görülse de vücudun herhangi bir yerinde egzama ortaya çıkabildiğini söylüyor. Egzamayla ilgili önemli bilgiler veriyor.
KIZARIKLIK, KAŞINTI
Temizlik sektöründe çalışanlar, ev kadınları ve kuaförler, egzamanın en çok görüldüğü kişiler arasında bulunuyor. Egzama oluşumunda genetik faktörler, alerjiler ya da kullanılan çeşitli kimyasal malzemeler rol alabiliyor. Egzama genellikle deride kızarıklık, pullanma, kaşıntı, yanma hissi, su toplamaları, sızıntı, daha sonra kuruma ve kabuklanma ile ortaya çıkıyor.
YUMURTA ÇOĞALTIYOR
Teşhisi, fiziki muayene ve yama testi ile yapılıyor. Yama testi esnasında hastanın sırtına alerjen maddelerin düşük konsantrasyonları yapıştırılıyor. 48 ile 72 saat sonra açılarak gözlemleniyor. Ergenlikte ve 20-50 yaş arasında daha sık ortaya çıkan egzama, erkeklerde daha sık görülüyor. Bazı besinler de egzama şikayetlerini artırabiliyor. Yumurta, inek sütü, fındık, yer fıstığı, buğday, soya, domates, patlıcan ve balık egzamayı alevlendirebiliyor.