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    Egzama, basit yöntemlerle kontrol altına alınabiliyor | Egzamanın tedavisi var mı?

    Deriyi kurutan, kaşıntıya ve bazen kabarcıklara neden olan egzama, basit yöntemlerle kontrol altına alınabiliyor. Uzm. Dr. , genellikle ellerde, bacaklarda ve ayaklarda görülse de vücudun herhangi bir yerinde egzama ortaya çıkabildiğini söylüyor. Egzamayla ilgili önemli bilgiler veriyor.

    Lavanta sedir egzamayı bitir

    Deriyi kurutan, kaşıntıya ve bazen kabarcıklara neden olan egzama, basit yöntemlerle kontrol altına alınabiliyor. Uzm. Dr. Yurdum Sinan Yücel, genellikle ellerde, bacaklarda ve ayaklarda görülse de vücudun herhangi bir yerinde egzama ortaya çıkabildiğini söylüyor. Egzamayla ilgili önemli bilgiler veriyor.

    KIZARIKLIK, KAŞINTI
    Temizlik sektöründe çalışanlar, ev kadınları ve kuaförler, egzamanın en çok görüldüğü kişiler arasında bulunuyor. Egzama oluşumunda genetik faktörler, alerjiler ya da kullanılan çeşitli kimyasal malzemeler rol alabiliyor. Egzama genellikle deride kızarıklık, pullanma, kaşıntı, yanma hissi, su toplamaları, sızıntı, daha sonra kuruma ve kabuklanma ile ortaya çıkıyor.

    YUMURTA ÇOĞALTIYOR
    Teşhisi, fiziki muayene ve yama testi ile yapılıyor. Yama testi esnasında hastanın sırtına alerjen maddelerin düşük konsantrasyonları yapıştırılıyor. 48 ile 72 saat sonra açılarak gözlemleniyor. Ergenlikte ve 20-50 yaş arasında daha sık ortaya çıkan egzama, erkeklerde daha sık görülüyor. Bazı besinler de egzama şikayetlerini artırabiliyor. Yumurta, inek sütü, fındık, yer fıstığı, buğday, soya, domates, patlıcan ve balık egzamayı alevlendirebiliyor.

        ELMA SİRKESİNİ ÇOK SEVİN
        Uzm. Dr. Yurdum Sinan Yücel, egzamaya iyi gelen besinleri açıklıyor:
        KEKiK: Çayını düzenli tüketmek, egzamalı bölgeleri rahatlatır. Kaşıntıyı azaltır.
        ELMA SiRKESi: Suyla seyrelterek cilde uygulandığında egzamanın neden olduğu tahrişi alır.


        DUT: Egzamanın panzehiridir.
        BALIK: Balık tüketen kişilerde egzama daha az görülür.
        ELMA: Egzama şikayetlerini azaltır.

        DOĞAL YAĞLARDAN DESTEK ALIN
        LAVANTA YAĞI: Kaşıntı önleyici etki gösterir. Kızarıklığı ve tahrişleri giderir.
        ALMAN PAPATYASI: Sivilce ve egzama şikayetlerini azaltır. Hücreleri yeniler.
        BERGAMOT YAĞI: İltihabı azaltır. Cildin iyileşmesini hızlandırır.
        KEKiK YAĞI: Doğal antiseptiktir. Ağrı ve iltihaplara karşı etkilidir.
        BUHUR YAĞI: Cilt koşullarını iyileştirir. Şişliği ve kızarıklığı azaltır. Kaşıntıyı alır.
        SEDiR YAĞI: Egzamayı tedavi eder. Kaşıntı ve iltihabı önler.
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        Haberler Sağlık Egzama, basit yöntemlerle kontrol altına alınabiliyor | Egzamanın tedavisi var mı?