Egzama, basit yöntemlerle kontrol altına alınabiliyor | Egzamanın tedavisi var mı?

YUMURTA ÇOĞALTIYOR

Teşhisi, fiziki muayene ve yama testi ile yapılıyor. Yama testi esnasında hastanın sırtına alerjen maddelerin düşük konsantrasyonları yapıştırılıyor. 48 ile 72 saat sonra açılarak gözlemleniyor. Ergenlikte ve 20-50 yaş arasında daha sık ortaya çıkan egzama, erkeklerde daha sık görülüyor. Bazı besinler de egzama şikayetlerini artırabiliyor. Yumurta, inek sütü, fındık, yer fıstığı, buğday, soya, domates, patlıcan ve balık egzamayı alevlendirebiliyor.