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    glüten dostu | Çölyak hastalığı nedir? (Sağlık haberleri)

    hastalığı, buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan glüten adlı proteine karşı ince bağırsağın ömür boyu sürecek bir emilim bozukluğunu ifade ediyor. 'de yüzde 1 oranında görülüyor. Gastroenterolog Prof. Dr. , "Çölyak hastalığı, her yta ortaya çıkabilmesine rağmen 8-12 aylık çocuklarda ve 30-40 yaş aralığında daha sık görülür" dedi.

    Çölyak glüten dostu

    Çölyak hastalığı, buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan glüten adlı proteine karşı ince bağırsağın ömür boyu sürecek bir emilim bozukluğunu ifade ediyor. 'de yüzde 1 oranında görülüyor. Gastroenterolog Prof. Dr. , " hastalığı, her yta ortaya çıkabilmesine rağmen 8-12 aylık çocuklarda ve 30-40 yaş aralığında daha sık görülür. Tedavi edilmediğinde vücutta vitamin, mineral ve diğer besin maddelerinin eksikliği ortaya çıkar. Glütenli ürünler yerine sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek hastalığı engelliyor" diyor.

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    Haberler Sağlık Çölyak glüten dostu | Çölyak hastalığı nedir? (Sağlık haberleri)