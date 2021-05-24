Çölyak glüten dostu

Çölyak hastalığı, buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan glüten adlı proteine karşı ince bağırsağın ömür boyu sürecek bir emilim bozukluğunu ifade ediyor. Türkiye'de yüzde 1 oranında görülüyor. Gastroenterolog Prof. Dr. Vedat Göral, "Çölyak hastalığı, her yaşta ortaya çıkabilmesine rağmen 8-12 aylık çocuklarda ve 30-40 yaş aralığında daha sık görülür. Tedavi edilmediğinde vücutta vitamin, mineral ve diğer besin maddelerinin eksikliği ortaya çıkar. Glütenli ürünler yerine sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek hastalığı engelliyor" diyor.

AŞK ERİĞİ

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