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    Uzmanlar, ağrı kesici ilaçların böbreklere zarar verdiğini söylüyor (Sağlık haberleri)

    Toplumda sık görülen ve diyabet gibi kronik hastalıklar, böbreklere zarar veriyor. Nefroloji Uzmanı Dr. Cemal Kurt, 3 ayda bir nefroloji uzmanına muayene olmak gerektiğini söylüyor. "Özellikle ağrı kesici kullanırken de çok dikkat etmek gerekir. Ağrı kesicilerin büyük bir kısmı böbrek fonksiyonlarını bozabilir. sinsi bir hastalıktır. Hemen bulguları ortaya çıkmaz hastalık ilerlediği zaman belirti vermeye başlar. Şeker ve hipertansiyonu olan kişiler düzenli olarak kan ve idrar tahlili yaptırmalı" diyor.

    Böbrek düşmanı ağrı kesici

    Toplumda sık görülen ve diyabet gibi kronik hastalıklar, böbreklere zarar veriyor. Nefroloji Uzmanı Dr. Cemal Kurt, 3 ayda bir nefroloji uzmanına muayene olmak gerektiğini söylüyor. "Özellikle ağrı kesici kullanırken de çok dikkat etmek gerekir. Ağrı kesicilerin büyük bir kısmı böbrek fonksiyonlarını bozabilir. Böbrek yetmezliği sinsi bir hastalıktır. Hemen bulguları ortaya çıkmaz hastalık ilerlediği zaman belirti vermeye başlar. Şeker ve hipertansiyonu olan kişiler düzenli olarak kan ve idrar tahlili yaptırmalı" diyor.

    E
    Çilek,     kanı temizler. Sakinleştirici etkiye sahiptir. Stresi azaltır. Diş etlerini güçlendirir. Ağız kokusunu giderir. Romatizma ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

    KOLESTEROLE
    Havuç,     mide ülserine karşı koruyucudur. Ağızda bulunan bakterileri temizler. Kötü kolesterolü düşürür. sütünü arttırır. Yüz ve boyun kırışıklıklarını giderir. Kanseri önler. Bronşları açar. Öksürüğü keser.

    SİVİLCELER İÇİN İĞDE
    İğde, ağız ve diş sağlığı açısından yararlıdır. İshalin geçmesine yardım eder. Karaciğer yağlanmasını azaltır. İdrar sorunlarını düzenler. Cinselliğin artmasını sağlar. Yüzdeki sivilce ve siyah noktaların giderilmesinde kullanılır. Diyabet dostudur. Egzamayı engeller.

    L GÜZELLİĞİ
    Ünlü     manken , güzelliğini çala borçlu olduğunu söylüyor. İri yaprakları ve sarı çiçekleri olan zerdeçalın faydaları saymakla bitmiyor. İltihap önleyicidir. Sindirim sisteminizi korur, bağırsaklara iyi gelir. Kansere karşı koruma ve tedavi sağlar. Depresyonun etkisini azaltır. Ağrı kesicidir. riskini düşürür.

    AFRODİZYAK ÇİKOLATA
    Tadına doyulmayan çikolata, cinsel hayata da renk katıyor. Hazzı yükseltiyor. Cinsel soğukluğu bitirerek çiftlerin yüzünü güldürüyor. Libidoyu artırıyor. Kanserden ve Alzheimer hastalığından koruyan çikolatanın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

    Kakao, kalbi korur.
    Damar hastalıklarını önler.
    Kolesterolü düşürür.
    Kanser riskini azaltır.
    Vücuda enerji ve zindelik verir.
    Bağırsakları çalıştırır.
    Kan şekerini dengeler. Diyabetten korur.
    Mutluluk verir.
    Öksürüğü keser.
    Stresi yok eder.

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    Haberler Sağlık Uzmanlar, ağrı kesici ilaçların böbreklere zarar verdiğini söylüyor (Sağlık haberleri)