Rahim ağzı kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Sinsice ilerleyen bu hastalık, genellikle 35-55 yaşları arasında görülüyor. Erken teşhisinde tedavi şansının yüksek olduğunu belirten Op. Dr. Kübra Zengin Altintaş, önemli bilgiler veriyor.
YAVAŞ VE SİNSİ İLERLER
Ülkelerin gelişmişlik seviyesi azaldıkça, rahim ağzı kanseri görülme sıklığı da artıyor. Ülkemizde 100 binde 4.5 ile rahim ağzı kanseri görülme sıklığı, gelişmiş ülkeler seviyesinde bulunuyor. Gelişimi uzun yıllar süren rahim kanseri, yavaş seyreden bir kanser türü olması nedeniyle düzenli tarama ve muayeneler ile saptanıyor ve tedavi ediliyor. Bu sayede kanser erken safhada engellenebiliyor.
SMEAR TESTİ YAPTIRIN
Peki hastalığı erken evrelerde yakalamak için neler yapmak gerekiyor? Op. Dr. Kübra Zengin Altintaş, rahim ağzı kanserinin erken teşhisi için düzenli kontrolleri ve smear testini öneriyor. Smear testi, rahim ağzındaki bu hücresel değişikliklerin saptanmasına imkan veriyor. Kadın sağlığını tehdit eden bu kanser türü, sinsi ilerliyor. Erken ve doğru tedavi yöntemleri ile kısa sürede iyileşiyor.