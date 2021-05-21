YAVAŞ VE SİNSİ İLERLER

Ülkelerin gelişmişlik seviyesi azaldıkça, rahim ağzı kanseri görülme sıklığı da artıyor. Ülkemizde 100 binde 4.5 ile rahim ağzı kanseri görülme sıklığı, gelişmiş ülkeler seviyesinde bulunuyor. Gelişimi uzun yıllar süren rahim kanseri, yavaş seyreden bir kanser türü olması nedeniyle düzenli tarama ve muayeneler ile saptanıyor ve tedavi ediliyor. Bu sayede kanser erken safhada engellenebiliyor.