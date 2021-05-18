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    Bu şikayetleri ihmal etmeyin! nefes kesiyor

     ve diyabet gibi kronik hastalıklar, hayati organları tehdit ediyor. Bunların başında böbrek geliyor. ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. ütdal, böbrek sağlığını korumanın şifrelerini açıklıyor. Böbreklerin kandaki suyu, asitleri ve atıkları temizleyerek filtrelediğini, atıkları da idrar haline getirdiğini belirtiyor. Güne büyük bir bardak su ile başlamanın, böbrek sağlığını koruduğunu vurguluyor.

    Böbrek yetmezliği nefes kesiyor

    Tansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıklar, hayati organları tehdit ediyor. Bunların başında böbrek geliyor. ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. ütdal, böbrek sağlığını korumanın şifrelerini açıklıyor. Böbreklerin kandaki suyu, asitleri ve atıkları temizleyerek filtrelediğini, atıkları da idrar haline getirdiğini belirtiyor.

    Güne büyük bir bardak su ile başlamanın, böbrek sağlığını koruduğunu vurguluyor. Böbrek hastalıklarının halsizlik, bulantı, kusma, idrar renginde ve sıklığında değişiklik, ayak bilekleri ile el ve yüzde şişme, yüksek , nefes darlığı, nefes almada güçlük, tat almada bozukluk ve kötü kokulu nefes gibi şikayetlere yol açtığını söylüyor. " kesicileri gelişigüzel kullanmayın. Dengeli ve sağlıklı beslenmenin, aşırı kilo, tuz ve sigaradan uzak durun" diyor.

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    Haberler Sağlık Bu şikayetleri ihmal etmeyin! Böbrek yetmezliği nefes kesiyor