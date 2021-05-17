Toplumda sık karşılaşılan bir sağlık sorunu olan sedef hastalığı, en çok 20'li yaş gruplarında ortaya çıkıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Yurdum Sinan Yücel, sedef hastalığıyla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor... Sedef hastalığı; keskin sınırlı, canlı kırmızı renkli ve üzerlerinde hastalığa adını veren sedef rengi kabukların bulunduğu lezyonlar olarak ortaya çıkıyor. Bu lezyonlar saçlı deri, tırnaklar, genital bölgede de görülebiliyor. Sedef hastalığı mikrobik bir enfeksiyon olmadığı için kişiden kişiye bulaşıcı değildir. Ancak elde veya yüzde sedef görülmesi kişinin sosyal izolasyona neden olabiliyor.

OBEZİTEYE GEBE

Sedef hastalığı olan bazı bireylerde, en küçük bir çizik veya bir sivrisinek ısırığı bile yeni bir tetiklenmeye yol açabilir. Tedavi edilmediğinde kalınlaşıp özellikle el ve ayaklarda hareketi zorlaştırabiliyor. Kalp sağlığına zarar veriyor, şeker hastalığı ve obeziteye de yol açabiliyor. Dolayısıyla hastaların izlemi ve tedavisi sırasında eşlik edebilecek hastalıkların saptanması ve tedavisi de önem taşıyor.

AİLENİZİN ESERİ...

Sedefin ortaya çıkmasında stres, büyük rol oynuyor. Nedeni tam olarak bilinmeyen sedef hastalığında genetik faktörler tetikleyici etki gösterebiliyor. Sedefte hangi tedavinin uygulanacağı hastanın yaşı ve cinsiyetine göre farklılık gösteriyor. Krem ile losyon, ışık tedavisi ve iğne yöntemleriyle sedef tedavi ediliyor.