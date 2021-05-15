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    riskinin artırıyor! Yaz aylarında susuzluğa dikkat

    Bebek ve küçük çocukların yanı sıra yaşlı ve kronik hastalığı olanlar için de sıcaklar, büyük risk oluşturuyor. Prof. Dr. , çok kısa sürede dahi büyük sorunların yaşanabileceğini anlatıyor.

    Susuz kalma kanamayı artırma

    Bebek ve küçük çocukların yanı sıra yaşlı ve kronik hastalığı olanlar için de sıcaklar, büyük risk oluşturuyor. Prof. Dr. , çok kısa sürede dahi büyük sorunların yaşanabileceğini anlatıyor.

    ŞAPKA KULLANIN
    Şu önerilerde bulunuyor: "Güneş altında uzun süre kalmamaya özen gösterilmeli, güneşe çıkılacaksa baş bölgesini koruyacak şapka ya da bandana takılmalıdır. Doktor kontrolünde kullanılan bir ilaç varsa ihmal etmeden kullanılmalı, tansiyon kontrol altında tutulmalıdır. Çay, kahve, asitli içecekler ve meyve sularının suyun yerini tutmadığı unutulmamalıdır. Bunlar göz önünde tutularak gün içinde 2,5-3 litre su tüketilmelidir." Elmacı, havadaki nem oranının yüksek olduğu ve güneş ışınlarının en dik olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkılmaması gerektiğini belirtiyor.

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    Haberler Sağlık Beyin kanaması riskinin artırıyor! Yaz aylarında susuzluğa dikkat