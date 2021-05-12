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    Mutsuz ederim şekerim! Şeker hastalığı cinsel hayatı da etkiliyor...

    Şeker hastalığı tat kaçırıyor! Tedavi edilmediğinde göz, kalp ve böbrek gibi hayati organları tehdit ediyor. Ayrıca aşk hayatına da zarar veriyor. Eşler arasında cinsel isteksizliğe yol açıyor.

    Mutsuz ederim şekerim
    Diyabet, yani toplumda bilinen adıyla şeker hastalığı sağlığı tehdit ediyor. Görme kaybından, kalp ve damar hastalıklarına, sinir sistemi sorunlarından böbrek şikayetlerine kadar pek çok olumsuz duruma yol açıyor. Üro- Androloji Uzmanı Prof. Dr. ise şekerin aşk hayatı üzerindeki etkisine değiniyor.

    Şekerin damar ve sinir sağlığına zarar verdiğini belirten Prof. Dr. Hattat "Öncelikle cinsel bölgeye kan taşıyan ve sertleşmeyi sağlayan damarlar etkilenir. Sertleşme işlevinde görev alan sinirler de hasar görebilir. Böylece i olan erkeklerin yüzde 50-70'i sertleşme sorunu görülür" diyor.

    ÖNLEMEK MÜMKÜN...
    Prof. Dr. Hattat, yaşam tarzı değişiklikleri ile diyabeti yüzde 40-50 oranında azaltmanın veya geciktirmenin mümkün olduğunu söylüyor. Şöyle devam ediyor: Cinsel sorunun tipi ve nedenine göre bir tedavi uygulanır. Sertleşme ilaçları, enjeksiyonlar, hormon yerine koyma tedavileri kullanılabilir.
    Tedavilere yanıt alınamayan vakalarda penis protezler de uygulanabilir.



    KALP KRİZİNE YOL AÇAR
    Diyabetin kan damarlarına verdiği zararın kalp hastalıklarına da yol açabileceğini söyleyen Prof. Dr. Halim Hattat, "Şeker hastası olup, sertleşme sorunu yaşayan erkeklerde kalp hastalıklarından ölüm oranı tam iki kat artar" diyor.

    KADINLARI DA ETKİLER
    Diyabet, erkekler kadar kadınların da aşk hayatına zarar veriyor. Vajinal enfeksiyonlar ve idrar yolu enfeksiyonlarına yol açıyor. Kadınların bu durumda mutlaka bir uzmana başvurması öneriliyor.
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    Haberler Sağlık Mutsuz ederim şekerim! Şeker hastalığı cinsel hayatı da etkiliyor...