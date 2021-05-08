El ile ayak parmaklarındaki uyuşma ve güç kaybıyla belli edebiliyor: Diyabet hastalığına dikkat

Şeker hastalığı yani diyabet, tedavi edilmediği takdirde beyinden sinir sistemine, karaciğerden böbreklere kadar hayati organlarda hasar meydana gelmesine neden oluyor.

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yıldız Arslan, diyabetin habercisi olan faktörleri şöyle açıklıyor: Diyabet, beyinde hem santral sinir sistemini hem de periferik sinir sistemini etkiliyor.

Diyabet nörolojik açıdan değerlendirildiğinde en çok kendisini polinöropati ile gösterir. Hastaların gece yatarken ayakları yanar, yürüdüğü zaman zemini hissetmez, parmak uçlarında yanma ve uyuşma olur. Bir bakıyoruz kan şekeri 400'e çıkmış. Belki 10 yıldır diyabet hastası ama bilmiyor. El ve ayaklarındaki yanma ve uyuşma hissi ile geliyor. İşte o zaman yapılan tetkiklerinde diyabeti olduğunu anıyoruz. Bu belirtileri gösteren hastalardan mutlaka tahlil istiyoruz.

ELDİVEN TARZI UYUŞMA

Biz parmaklardaki yanma ve uyuşmaya eldiven ve çorap tarzı uyuşma diyoruz; çünkü elimize bir eldiven giydiğimizde eldivenin bittiği nokta ve çorabı giydiğimizde çorabın bilekte bittiğin noktaya kadar bir uyuşma olur. Sonrasında kişi parmak uçlarıyla ince beceriler yapamaz, şiddetli ağrılar olur. Eğer önlem alınmazsa kalıcı güç kaybına kadar gider.

İNME RİSKİ BULUNUYOR

Diyabetin beyin damarlarını etkilemesi sonucu kişinin inme geçirme riski çoğalır. Hele ki kişide tansiyon da varsa risk 4-5 kat artar. Diyabetin kontrol altında tutulmaması da bu riski daha da katlayan bir faktör. Tüm bunların bir araya gelmesi tedavide komplikasyon ihtimalini yükseltir. İnme tedavisi sürerken şekerin yüksek olması ilaçların etkisini de azaltıyor.

YÜZDE 80 AZALTABİLİRİZ

Özellikle el ve ayaklardaki uyuşma sırasında hemen bir doktora gitmek gerek. Önemli olan güç kaybı oluşmadan tanıyı koyabilmek. Tedaviye başlandığı an hastalığın ilerlemesi de yavaşlamış oluyor. Bu aşamada şekerin de kontrol altına alınmasıyla hastalığın sinirlere ilerlemesini yüzde 80 oranında azaltmış oluyoruz.

SALATAYI EKSİK ETMEYİN

Uzmanlar, diyabeti önlemek için şu tavsiyelerde bulunuyor: Şeker, bal, reçel, meşrubat, çikolata, gazlı içecekler ve hazır meyve suları tüketmeyin. Her ana öğününüzün yanında mutlaka salatanız olsun. Beyaz ekmek yerine ekşi maya ekmeği yiyin. Haftada üç gün kuru baklagiller tüketin. Haftanın her günü olmasa da en az üç gün, 45 dakika spor yapın.