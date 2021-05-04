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    ve hırıltılı solunuma dikkat! Hırıltılı nefes tım demek

    Kronik bir htalık olan astım, her yaştan insanı etkiliyor. Genetik ve çevresel faktörlere göre gelişen bu hastalığın uygun tedavilerle kontrol altında tutulması öneriliyor. Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. , bu hastalıkla ilgili doğru bilinen yanlışları sıralıyor.

    Hırıltılı nefes astım demek

    Kronik bir hastalık olan astım, her yaştan insanı etkiliyor. Genetik ve çevresel faktörlere göre gelişen bu hastalığın uygun tedavilerle kontrol altında tutulması öneriliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Adile Berna Dursun, bu hastalıkla ilgili doğru bilinen yanlışları sıralıyor.

    ÇOCUKLUK ÇAĞINDA GÖRÜLÜR:
    Astım, yalnızca çocukluk çağında ortaya çıkmaz. Süt çocukluğu, okul çağı, ortaokul, lise, üniversite, genç erişkin, orta yaş, ileri yaşta da görülebilir.

    HER ASTIM, ALERJİK ASTIMDIR:
    Astım hastalarının sadece bir kısmı alerjiktir. Çocukluk çağı astımlılarının 4/3'ü alerjiktir. Yaş ilerledikçe alerjik astım oranı yarı yarıya düşmektedir.

        ASTIM BULAŞICIDIR:
        Astım bulaşıcı bir hastalık değildir. Mikrobik olmayan iltihabi bir durumdur.

        ASTIM HASTALARI SPOR YAPAMAZ:
        Hayır. Aksine spor, astım hastalarının kasları için oldukça gereklidir. Hastalara yalnızca soğuk hava, derin dalma ve paraşüt gibi yüksekten atlama sporları önerilmez.

        ASTIM HASTALARI GEBELİK DÖNEMİNDE İLAÇLARINI KESMELİDİR:
        Aksine gebelikte astım ilaçlarının asla bırakılmaması gerekir. İlacın bırakılması hastalığın kötüleşmesine, nefes alma sorununa ve bebeğe oksijen gitmemesine neden olabilir.

            ASTIM HASTALARI NORMAL DOĞUM YAPAMAZ:
            Astım hastalarının normal doğum yapmasında bir sakınca yoktur.

            ASTIM İLAÇLARI BAĞIMLILIK YAPAR:
            Kronik bir hastalık olan astımın tedavisi süreklidir. İlaçlar bağımlılık yapmaz.
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