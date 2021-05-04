Kronik bir hastalık olan astım, her yaştan insanı etkiliyor. Genetik ve çevresel faktörlere göre gelişen bu hastalığın uygun tedavilerle kontrol altında tutulması öneriliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Adile Berna Dursun, bu hastalıkla ilgili doğru bilinen yanlışları sıralıyor.
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA GÖRÜLÜR:
Astım, yalnızca çocukluk çağında ortaya çıkmaz. Süt çocukluğu, okul çağı, ortaokul, lise, üniversite, genç erişkin, orta yaş, ileri yaşta da görülebilir.
HER ASTIM, ALERJİK ASTIMDIR:
Astım hastalarının sadece bir kısmı alerjiktir. Çocukluk çağı astımlılarının 4/3'ü alerjiktir. Yaş ilerledikçe alerjik astım oranı yarı yarıya düşmektedir.