Kronik bir hastalık olan astım, her yaştan insanı etkiliyor. Genetik ve çevresel faktörlere göre gelişen bu hastalığın uygun tedavilerle kontrol altında tutulması öneriliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Adile Berna Dursun, bu hastalıkla ilgili doğru bilinen yanlışları sıralıyor.