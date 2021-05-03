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    Kalp ağrısı cildimizde saklı: İşte krizi işaret eden değişimler

    Kalp hastalıkları, farklı belirtilerle ortaya çıkıyor. Dr. , krizi işaret eden ciltteki değişimleri açıklıyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Kalp ağrısı cildimizde saklı
    Kalp krizi, her yıl 'de yüz binlerce kişinin ölümüne sebep oluyor. Rahatsızlıkları erkenden fark etmek hastalığın seyrini yavaşlatma veya durdurmayı sağlayabiliyor. Kardiyoloji uzmanı Dr. , kalpte yaşanan rahatsızlıkların ciltte nasıl belirti gösterdiğini anlatıyor.

    BACAK KILLARINDA AZALMA: Damar sertliği sonucu bacak damarlarında darlıklar ve tıkanmalar bacaklara giden kan akımında azalma ile bacak kıllarında dökülmelere sebep olabilir. Genelde yürümek ve bacak ağrısı ile birliktedir.

    YANAKLARDA KIZARIKLIK: hastalıklarında, özellikle de darlıklarında gözlenir ve hastalığın ilerlemiş olabileceğini gösterir.

    BACAK VEYA AYAKLARDA ŞIŞME: Her iki bacakta gelişen, bastırınca iz bırakan, cildi geren bazen kaşıntıya sebep olan şişlikler kalp yetmezliğinin bulgusu olabilir. Tek taraflı olması genelde hastalıklarında görülür.



    NABIZ ARTIŞLARINDA BELİRGİNLEŞME VEYA DÜZENSİZLEŞME: bozukluklarında, kalp kapak hastalıkları ile birlikte veya yüksek tansiyon sonucu görülebilir. Yaşla birlikte felç riskinde artış görülür.

    CİNSEL FONKSİYONLARDA YETERSİZLİK: İlişkide sertleşme sorunu damar hastalığının belirtisi olabilir. kullanımı ile ilişkilidir.

    GÖZ ÇEVRESINDE YAĞ BİRİKİNTİLERİ: Yüksek kolesterol varlığında bazı kişilerde göz çevresinde düzensiz sınırlı, sarımtırak renkli yağ birikintileri olabilir. Damar sertliği ve artmış riski ile ilişki gösterir.

    SAÇLARDA DÖKÜLME: Erken yaşta ortaya çıkan kellik mekanizması net olmasa da saç köklerini besleyen ince damarın yetersizliği sonucu oluşur. Bu da genel damar hastalığının bir belirtisidir.

    DUDAKLARDA MORARMA: Özellikle doğuştan gelen kalp hastalıklarında rastlanan, bebeklik çağında ağlamakla artan, ilerleyen yaşlarda efor sonucu belirginleşen, kirli ve temiz kanın karışması sonucu dudaklarda morarma görülebilir.
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    Haberler Sağlık Kalp ağrısı cildimizde saklı: İşte krizi işaret eden değişimler