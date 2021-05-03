Kalp ağrısı cildimizde saklı: İşte krizi işaret eden değişimler

Kalp krizi, her yıl Türkiye'de yüz binlerce kişinin ölümüne sebep oluyor. Rahatsızlıkları erkenden fark etmek hastalığın seyrini yavaşlatma veya durdurmayı sağlayabiliyor. Kardiyoloji uzmanı Dr. Ceyhan Türkkan, kalpte yaşanan rahatsızlıkların ciltte nasıl belirti gösterdiğini anlatıyor.
BACAK KILLARINDA AZALMA: Damar sertliği sonucu bacak damarlarında darlıklar ve tıkanmalar bacaklara giden kan akımında azalma ile bacak kıllarında dökülmelere sebep olabilir. Genelde yürümek ve bacak ağrısı ile birliktedir.
YANAKLARDA KIZARIKLIK: Kalp kapak hastalıklarında, özellikle de mitral kapak darlıklarında gözlenir ve hastalığın ilerlemiş olabileceğini gösterir.
BACAK VEYA AYAKLARDA ŞIŞME: Her iki bacakta gelişen, bastırınca iz bırakan, cildi geren bazen kaşıntıya sebep olan şişlikler kalp yetmezliğinin bulgusu olabilir. Tek taraflı olması genelde toplardamar hastalıklarında görülür.
NABIZ ARTIŞLARINDA BELİRGİNLEŞME VEYA DÜZENSİZLEŞME: Kalp ritim bozukluklarında, kalp kapak hastalıkları ile birlikte veya yüksek tansiyon sonucu görülebilir. Yaşla birlikte felç riskinde artış görülür.
CİNSEL FONKSİYONLARDA YETERSİZLİK: İlişkide sertleşme sorunu damar hastalığının belirtisi olabilir. Sigara kullanımı ile ilişkilidir.
GÖZ ÇEVRESINDE YAĞ BİRİKİNTİLERİ: Yüksek kolesterol varlığında bazı kişilerde göz çevresinde düzensiz sınırlı, sarımtırak renkli yağ birikintileri olabilir. Damar sertliği ve artmış kalp krizi riski ile ilişki gösterir.
SAÇLARDA DÖKÜLME: Erken yaşta ortaya çıkan kellik mekanizması net olmasa da saç köklerini besleyen ince damarın yetersizliği sonucu oluşur. Bu da genel damar hastalığının bir belirtisidir.
DUDAKLARDA MORARMA: Özellikle doğuştan gelen kalp hastalıklarında rastlanan, bebeklik çağında ağlamakla artan, ilerleyen yaşlarda efor sonucu belirginleşen, kirli ve temiz kanın karışması sonucu dudaklarda morarma görülebilir.
BACAK KILLARINDA AZALMA: Damar sertliği sonucu bacak damarlarında darlıklar ve tıkanmalar bacaklara giden kan akımında azalma ile bacak kıllarında dökülmelere sebep olabilir. Genelde yürümek ve bacak ağrısı ile birliktedir.
YANAKLARDA KIZARIKLIK: Kalp kapak hastalıklarında, özellikle de mitral kapak darlıklarında gözlenir ve hastalığın ilerlemiş olabileceğini gösterir.
BACAK VEYA AYAKLARDA ŞIŞME: Her iki bacakta gelişen, bastırınca iz bırakan, cildi geren bazen kaşıntıya sebep olan şişlikler kalp yetmezliğinin bulgusu olabilir. Tek taraflı olması genelde toplardamar hastalıklarında görülür.
NABIZ ARTIŞLARINDA BELİRGİNLEŞME VEYA DÜZENSİZLEŞME: Kalp ritim bozukluklarında, kalp kapak hastalıkları ile birlikte veya yüksek tansiyon sonucu görülebilir. Yaşla birlikte felç riskinde artış görülür.
CİNSEL FONKSİYONLARDA YETERSİZLİK: İlişkide sertleşme sorunu damar hastalığının belirtisi olabilir. Sigara kullanımı ile ilişkilidir.
GÖZ ÇEVRESINDE YAĞ BİRİKİNTİLERİ: Yüksek kolesterol varlığında bazı kişilerde göz çevresinde düzensiz sınırlı, sarımtırak renkli yağ birikintileri olabilir. Damar sertliği ve artmış kalp krizi riski ile ilişki gösterir.
SAÇLARDA DÖKÜLME: Erken yaşta ortaya çıkan kellik mekanizması net olmasa da saç köklerini besleyen ince damarın yetersizliği sonucu oluşur. Bu da genel damar hastalığının bir belirtisidir.
DUDAKLARDA MORARMA: Özellikle doğuştan gelen kalp hastalıklarında rastlanan, bebeklik çağında ağlamakla artan, ilerleyen yaşlarda efor sonucu belirginleşen, kirli ve temiz kanın karışması sonucu dudaklarda morarma görülebilir.