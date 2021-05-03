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    tehlikesi

    lar, başta depresyon olmak üzere pek çok psikolojik rahatsızlığın tedavisinde kullanılıyor. Uzmanlara göre 'de son beş yılda bu ilaçların kullanım oranı yüzde 30'un üzerinde artış gösterdi.

    Antidepresan tehlikesi
    Antidepresanlar, başta depresyon olmak üzere pek çok psikolojik rahatsızlığın tedavisinde kullanılıyor. Uzmanlara göre Türkiye'de son beş yılda bu ilaçların kullanım oranı yüzde 30'un üzerinde artış gösterdi. Psikiyatrist Uğur Zeren, antidepresan kullanımının yüzde 50'sinin gereksiz yere olduğunu söylüyor. "Komşusuna, yakınına iyi geldi diye o ilacı kullanmayı deneyen çok kişi var. Her daim iyi olma beklentisi ile karşı karşıyayız. Özellikle olumsuz diye tarif edilen üzüntü, endişe, korku gibi duyguları yaşamamak için bu ilaçlar bazen suistimal ediliyor" diyor.

    YARALARA MANDALİNA
    Mandalina, bağışıklık sistemini güçlendirir. Yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar. Yeni hücrelerin oluşumunu destekler. Kansere kalkan olur. İştahı kontrol eder.

    PIRASAYLA PARLAYIN
    Pırasa, kan damarlarını korur. sağlığını iyileştirir. İltihap riskini azaltır. Kilo kaybını destekler. Vücudu temizler, Cildinizin parlak görünmesini sağlar.
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