Tansiyona ceviz kolesterole çikolata (Sağlık haberleri)

YEŞİL ÇAY: Bol antioksidan, A, E ve C vitaminleri içerir. Günde bir fincan içmek kalp hastalıklarından korur.

BALIK: Omega- 3 deposudur. Haftada en az bir kere tüketilmesinde fayda vardır.

ÇİKOLATA: Bitter çikolata kalp sağlığı için faydalıdır. Günde 2 ya da 3 parça tüketilmesi, hem tansiyonu hem de kötü kolesterolü düşürür.

CEVİZ: Kan basıncını düzenler. Kanın pıhtılaşmasına engel olur. Günde birkaç avuç ceviz yemek damar sertleşmesini önler.

YULAF: İçeriğindeki lifler sayesinde kalp sağlığını korur.

KUŞKONMAZ: Kolesterolün düşmesine yardımcı olur.