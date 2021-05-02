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    Tansiyona ceviz kolesterole çikolata (Sağlık haberleri)

    Yedi gün 24 saat hiç durmadan çalışan kalp, sağlıklı bir hayatın olmazsa olmazını oluşturuyor. Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. , kalp dostu besinleri sıralıyor.

    Tansiyona ceviz kolesterole çikolata

    Yedi gün 24 saat hiç durmadan çalışan kalp, sağlıklı bir hayatın olmazsa olmazını oluşturuyor. Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Orçun Ünal, kalp dostu besinleri sıralıyor:

    YEŞİL ÇAY: Bol antioksidan, A, E ve C vitaminleri içerir. Günde bir fincan içmek kalp hastalıklarından korur.
    BALIK: Omega- 3 deposudur. Haftada en az bir kere tüketilmesinde fayda vardır.
    ÇİKOLATA: Bitter çikolata kalp sağlığı için faydalıdır. Günde 2 ya da 3 parça tüketilmesi, hem tansiyonu hem de kötü kolesterolü düşürür.
    CEVİZ: Kan basıncını düzenler. Kanın pıhtılaşmasına engel olur. Günde birkaç avuç ceviz yemek damar sertleşmesini önler.
    YULAF: İçeriğindeki lifler sayesinde kalp sağlığını korur.
    KUŞKONMAZ: Kolesterolün düşmesine yardımcı olur.



    HALSİZLİĞİ BİTİREN DOĞAL REÇETE
    Bahar, yorgunluğu ve halsizliğiyle birlikte geliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, bu aylarda vücuda enerji verecek besinleri sıralıyor:
    YUMURTA: İçerisindeki protein sayesinde bahar yorgunluğu ile savaşır. Bağışıklığı güçlendirir.
    ELMA: Posa kaynağıdır. Bağırsak sağlığını destekler. Günde bir tane yenmelidir.
    ENGİNAR: Bağırsakları korur. Haftada 2-3 porsiyon tüketilmeli.ÇILEK: Antioksidan deposudur. Sakinleştirir ve stresi alır. Yorgunluğu bitirir.
    ISPANAK    : Antioksidan deposudur. Vücut direncini artırır. Bağırsak sağlığını destekler.
    SEMİZOTU    : Omega-3 kaynağıdır. Yorgunluğu bitirir.
    ERİK: Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklığı sistemini destekler. Yorgunluğu bitirir.

        ALZHEİMER'A ISIRGAN OTU
        Antioksidan         etkisiyle ısırgan otu, kansızlığı önler. El ve ayaklarda oluşan çatlakları engeller. Cildi besler ve nemlendirir. Karaciğer ve pankreas sağlığını koruyan ısırgan otu, romatizma ağrılarını azaltır. Hafızayı güçlendirir.

        KEMİKLERE KARALAHANA
        Ağızları         tatlandıran karalahana, bağışıklığı destekler. Metabolizmayı hızlandırır. Cildi ve saçları güçlendirir. Ülser şikayetlerini azaltır. Lifli içeriği sayesinde hazımsızlığı bitirir. Kemikleri güçlendirir. Yaraların iyileşmesini hızlandırır.

        KANSERE ZERDEÇAL
        Meme, deri ve bağırsak kanserine savaş açan zerdeçal, beyin damarlarını güçlendirir. Hafızayı destekler. Alzheimer riskini azaltır. Diyabetle savaşır. Reflü şikayetlerini azaltır. Kolesterolü düşürür.

            GÜZELİM YOĞURT
            Ev yapımı yoğurt, cildi ölü deriden arındırıyor. Yoğurt maskesi, ciltteki gözenekleri küçültüyor. Bunun için ince bir tabaka ev yoğurdunu cilde sürüp 10 dakika bekletmek, ardından soğuk suyla yıkamak gerekiyor.
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            Haberler Sağlık Tansiyona ceviz kolesterole çikolata (Sağlık haberleri)