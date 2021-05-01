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    Alman bilim adamı Prof. , bağırsağın şifresini çözdü

    Vücudun ikinci beyni olarak adlandırılan bağırsak, insan sağlığında kritik rol üstlendi. Diyabet ve Rejenerasyon Araştırmaları Enstitüsü müdürü Prof. ve ekibi, bağırsak kök hücrelerini incelendi. Her hücrenin 3-4 günde bir kendini yenilediği belirlendi.

    Şifre bağırsak

    Vücudun ikinci beyni olarak adlandırılan bağırsak, insan sağlığında kritik rol üstlendi. Diyabet ve Rejenerasyon Araştırmaları Enstitüsü müdürü Prof. ve ekibi, bağırsak kök hücrelerini incelendi. Her hücrenin 3-4 günde bir kendini yenilediği belirlendi.

    t, "Vücudun en büyük endokrin ve sindirim sistemi olan bağırsaklar, enerji ve glukoz homeostazında en önemli bölgedir. Endokrin hücreleri, 20'den fazla hormon üreterek iştahı, boşaltımı ve pankreastaki insülin salgısını düzenler" dedi. Bağırsaktaki işlev bozukluklarının kanser, , obezite ve diyabete yol açabileceğini dile getirdi.

    Hücreler üzerinde yapılacak araştırmaya göre bu hastalıkların önlenebileceğini ve daha kolay tedavi edilebileceğini söyledi.

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