Vücudun ikinci beyni olarak adlandırılan bağırsak, insan sağlığında kritik rol üstlendi. Münih Helmholtz Merkezi Diyabet ve Rejenerasyon Araştırmaları Enstitüsü müdürü Prof. Heiko Lickert ve ekibi, bağırsak kök hücrelerini incelendi. Her hücrenin 3-4 günde bir kendini yenilediği belirlendi.

Heiko Lickert, "Vücudun en büyük endokrin ve sindirim sistemi olan bağırsaklar, enerji ve glukoz homeostazında en önemli bölgedir. Endokrin hücreleri, 20'den fazla hormon üreterek iştahı, boşaltımı ve pankreastaki insülin salgısını düzenler" dedi. Bağırsaktaki işlev bozukluklarının kanser, kolit, obezite ve diyabete yol açabileceğini dile getirdi.

Hücreler üzerinde yapılacak araştırmaya göre bu hastalıkların önlenebileceğini ve daha kolay tedavi edilebileceğini söyledi.

