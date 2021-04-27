Yanlış beslenme alışkanlıkları, mide sağlığını tehdit ediyor. Bunların başında, reflü geliyor. İnsanların yüzde 20'sinde görülen bu hastalık, yaşam kalitesini düşürüyor. Tedavi edilmediğinde yemek borusu hasarına ve kansere bile yol açabiliyor. Gastroentereloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kaplan, safra ve asit reflüsü hakkında bilgi veriyor...

AMELİYAT GEREKEBİLİR

Reflü, iki gruba ayrılıyor. Safra reflüsü, karaciğerde üretilen sindirim sıvısı olan safranın mide ve yemek borusuna geri kaçması durumuna görülüyor. Mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasına ise asit reflüsü deniyor. Asit reflüsü, yemek borusu dokusunda tahrişe ve iltihaplanmaya neden oluyor. Asit reflüsünün aksine safra reflüsü, diyet veya yaşam tarzındaki değişikliklerle maalesef tamamen kontrol edilemeyebiliyor.

Cerrahi gerekebiliyor. Safra reflüsü durumunda, mide kapakçığı düzgün kapanmıyoz ve safra mideye kaçıyor. Bu, mide zarının iltihaplanmasına yol açabiliyor. Safra reflüsü, pek çok nedenden kaynakalabiliyor. Bunların başında, safra ameliyatları geliyor. Safra kesesi çıkartılmış kişiler, bu hastalıkta daha çok risk taşıyor. Yine mide ve bağırsak ülserleri ile kilo vermek amacıyla yapılan mide baypas ameliyatları, safra reflüsünü tetikliyor.

TEDAVİ ŞART

Reflü teşhisi öncelikle hastanın şikayetleri dinlenerek konuluyor. Ancak asit ve safra reflüsü arasında ayrım yapmak için endoskopi ve yemek borusu empedansı gibi yöntemler uygulanıyor. Endoskopi sayesinde mide ve yemek borusunda safra veya iltihaplanma araştırması yapılıyor.

İHMAL ETMEYİN

Safra reflüsü tedavi edilmediğinde şu sorunlara yol açıyor:

Safra reflüsü gastriti artırarak mide kanserine yol açabilir.

Safra yemek borusuna kaçarsa gastroözofagal reflü hastalığı benzeri şikayetlere sebep olur.

Mide asidine uzun süre maruz kalmak, yemek borusunun alt kısmındaki dokuya zarar verir. Hasar görmüş yemek borusu hücrelerinin kansere dönüşme riski artar.

HAYAT KURTARAN 6 ÖNERİ

MİDE kapaklarını gevşeteceğinden sigarayı bırakın.

AZ ve sık yemek yiyin.

YEMEK yedikten sonra hemen yatmayın. Bir süre dik oturun.

YAĞLI yiyecekler tüketmeyin.

KAFEİNLİ ve gazlı içecekler, çikolata, sirke bazlı soslar, soğan, domatesten uzak durun.

STRES durumunda sindirim yavaşlar, reflü semptomları daha da kötüleşir. Bu nedenle stres ve gerginlikten uzak durmaya çalışın.

KARIN AĞRISINI CİDDİYE ALIN

Safra reflüsü, şu şikayetlere yol açıyor:

ŞİDDETLİ olabilecek üst karın ağrısı

SIK sık mide ekşimesi ile göğse ve bazen boğaza yayılan yanma hissi ve ağızda kalan ekşi bir tat

MİDE bulantısı

Yeşilimsi sarı bir sıvı (safra) kusma

BAZEN öksürük veya ses kısıklığı

İSTENMEYEN kilo kaybı