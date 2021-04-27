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    lü, ve olmak üzere ikiye ayrılıyor: Tedavi edilmediğinde kansere davetiye çıkartıyor

    Hayatı kabusa çeviren lü, ve olmak üzere ikiye ayrılıyor. Daha ağır geçen sü, karın ağrısı ve önlenemeyen kilo kaybına yol açıyor. Tedavi edlimediğinde kansere davetiye çıkartıyor.

    Stres reflüye davet

    Yanlış beslenme alışkanlıkları, sağlığını tehdit ediyor. Bunların başında, lü geliyor. İnsanların yüzde 20'sinde görülen bu hastalık, yaşam kalitesini düşürüyor. Tedavi edilmediğinde hasarına ve kansere bile yol açabiliyor. loji Uzmanı Doç. Dr. , ve sü hakkında bilgi veriyor...

    AMELİYAT GEREKEBİLİR
    Reflü, iki gruba ayrılıyor. sü, karaciğerde üretilen sindirim sıvısı olan safranın mide ve yemek borusuna geri kaçması durumuna görülüyor. idinin yemek borusuna geri kaçmasına ise asit reflüsü deniyor. Asit reflüsü, yemek borusu dokusunda tahrişe ve iltihaplanmaya neden oluyor. Asit reflüsünün aksine safra reflüsü, diyet veya yaşam tarzındaki değişikliklerle maalesef tamamen kontrol edilemeyebiliyor.

    Cerrahi gerekebiliyor. Safra reflüsü durumunda, mide kapakçığı düzgün kapanmıyoz ve safra mideye kaçıyor. Bu, mide zarının iltihaplanmasına yol açabiliyor. Safra reflüsü, pek çok nedenden kaynakalabiliyor. Bunların başında, safra ameliyatları geliyor. esi çıkartılmış kişiler, bu hastalıkta daha çok risk taşıyor. Yine mide ve bağırsak ülserleri ile kilo vermek amacıyla yapılan mide baypas ameliyatları, safra reflüsünü tetikliyor.

    TEDAVİ ŞART
    Reflü teşhisi öncelikle hastanın şikayetleri dinlenerek konuluyor. Ancak asit ve safra reflüsü arasında ayrım yapmak için endoskopi ve gibi yöntemler uygulanıyor. Endoskopi sayesinde mide ve yemek borusunda safra veya iltihaplanma araştırması yapılıyor.

    İHMAL ETMEYİN
    Safra reflüsü tedavi edilmediğinde şu sorunlara yol açıyor:
    Safra reflüsü artırarak mide kanserine yol açabilir.
    Safra yemek borusuna kaçarsa benzeri şikayetlere sebep olur.
    Mide asidine uzun süre maruz kalmak, yemek borusunun alt kısmındaki dokuya zarar verir. Hasar görmüş yemek borusu hücrelerinin kansere dönüşme riski artar.

    HAYAT KURTARAN 6 ÖNERİ
    MİDE kapaklarını gevşeteceğinden sigarayı bırakın.
    AZ ve sık yemek yiyin.
    YEMEK yedikten sonra hemen yatmayın. Bir süre dik oturun.
    YAĞLI yiyecekler tüketmeyin.
    KAFEİNLİ ve gazlı içecekler, çikolata, sirke bazlı soslar, soğan, domatesten uzak durun.
    STRES durumunda sindirim yavaşlar, reflü semptomları daha da kötüleşir. Bu nedenle stres ve gerginlikten uzak durmaya çalışın.

    KARIN AĞRISINI CİDDİYE ALIN
    Safra reflüsü, şu şikayetlere yol açıyor:
    ŞİDDETLİ olabilecek üst karın ağrısı
    SIK sık mide ekşimesi ile göğse ve bazen boğaza yayılan yanma hissi ve ağızda kalan ekşi bir tat
    MİDE bulantısı
    Yeşilimsi sarı bir sıvı (safra) kusma
    BAZEN öksürük veya ses kısıklığı
    İSTENMEYEN kilo kaybı

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    Haberler Sağlık Reflü, mide ve safra olmak üzere ikiye ayrılıyor: Tedavi edilmediğinde kansere davetiye çıkartıyor