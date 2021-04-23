Ömür boyu süren bir kanama bozukluğu olan hemofili, kandaki pıhtılaşma faktörü adı verilen protein eksikliğinden kaynaklanıyor. Uz. Dr. Şebnem İzmir Güner, hemofili hastalarının alması gereken önlemleri anlatıyor.
TÜP BEBEK YÖNTEMİNE BAŞVURABİLİRSİNİZ:
Hemofili taşıyıcısı olan kadınlar tüp bebek yöntemiyle hemofilisi olmayan bir çocuk dünyaya getirebilmektedir.
FİZİKSEL AKTİVİTEYİ EKSİK ETMEYİN:
Hemofilisi olan çocuklar ve yetişkinler doktorlarının bilgisi dahilinde düzenli fiziksel aktivite yapmalıdır.