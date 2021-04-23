Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    hastaları tüp bebek ile mutlu olabilir

    Ömür boyu süren bir kanama bozukluğu olan , kandaki pıhtılaşma faktörü adı verilen protein eksikliğinden kaynaklanıyor. Uz. Dr. er, hemofili hastalarının alması gereken önlemleri anlatıyor.

    Hemofiliye tüp bebek

    Ömür boyu süren bir kanama bozukluğu olan hemofili, kandaki pıhtılaşma faktörü adı verilen protein eksikliğinden kaynaklanıyor. Uz. Dr. Şebnem İzmir Güner, hemofili hastalarının alması gereken önlemleri anlatıyor.

    TÜP BEBEK YÖNTEMİNE BAŞVURABİLİRSİNİZ:
    Hemofili taşıyıcısı olan kadınlar tüp bebek yöntemiyle hemofilisi olmayan bir çocuk dünyaya getirebilmektedir.

    FİZİKSEL AKTİVİTEYİ EKSİK ETMEYİN:
    Hemofilisi olan çocuklar ve yetişkinler doktorlarının bilgisi dahilinde düzenli fiziksel aktivite yapmalıdır.

        HASTALIĞINIZ KONUSUNDA BİLİNÇLENİN:
        Kişi bilgi sahibi olarak ne zaman doktoru arayacağını ya da acil servise gideceğinizi bilmelidir.

        ÇEVRENİZİ BİLGİLENDİRİN:
        Kişi sağlık hizmeti aldığı tüm doktor ya da yardımcı personele, işyeri hemşiresine hemofili hastası olduğunuz söylemelidir.

        DİŞ SAĞLIĞINIZA ÖNEM VERİN:
        Hastalar diş bakımı ve kontrollerinizi ihmal etmemeli, problem anında doktoruna danışmalıdır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Sağlık Hemofili hastaları tüp bebek ile mutlu olabilir