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    Bu besinlere dikkat! Gaz ve şişkinliğe neden olan yiyecek ve içecekler sıralandı

    Uzmanlar, gaz ve şişkinliğe neden olan yiyecek ve içecekleri sıralıyor. İşte tüketilmemesi gereken besinler: , , , , ...

    Gaza gelmeyin

    Uzmanlar, gaz ve şişkinliğe neden olan yiyecek ve içecekleri sıralıyor. İşte tüketilmemesi gereken besinler:

    : İnsanlar genellikle mideyi yatıştırmak için çayı içer. Ancak aşırı derecede şişkinlik yapabilir.

    : Bazı ketçaplar, yeterince emilmeyen yüksek fruktozlu içerir. Şiddetli gaz ve şişkinliğe neden olur.

    : Poliol olarak da bilinen bir şeker alkolü olan sorbitol içerir. Polioller zayıf bir şekilde emilir ve şişkinlikle gaza yol açar.

    : Hem lif hem de yağ içeriği ile özellikle fazla miktarlarda yenildiğinde, bazı insanların sindirim sistemi için zor olabilir.

    : Kurutulmuş meyve fazla fruktoz içerir ve lif bakımından yüksektir. Bu da fazla şeker ve lifin a girerek gaza ve şişkinliğe neden olduğu anlamına gelir.

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    Haberler Sağlık Bu besinlere dikkat! Gaz ve şişkinliğe neden olan yiyecek ve içecekler sıralandı