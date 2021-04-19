Bu besinlere dikkat! Gaz ve şişkinliğe neden olan yiyecek ve içecekler sıralandı

Uzmanlar, gaz ve şişkinliğe neden olan yiyecek ve içecekleri sıralıyor. İşte tüketilmemesi gereken besinler:

PAPATYA ÇAYI: İnsanlar genellikle mideyi yatıştırmak için papatya çayı içer. Ancak aşırı derecede şişkinlik yapabilir.

KETÇAP: Bazı ketçaplar, yeterince emilmeyen yüksek fruktozlu mısır şurubu içerir. Şiddetli gaz ve şişkinliğe neden olur.

AVOKADO: Poliol olarak da bilinen bir şeker alkolü olan sorbitol içerir. Polioller zayıf bir şekilde emilir ve şişkinlikle gaza yol açar.

HİNDİSTAN CEVİZİ: Hem lif hem de yağ içeriği ile özellikle fazla miktarlarda yenildiğinde, bazı insanların sindirim sistemi için zor olabilir.

KURU MEYVE: Kurutulmuş meyve fazla fruktoz içerir ve lif bakımından yüksektir. Bu da fazla şeker ve lifin kalın bağırsağa girerek gaza ve şişkinliğe neden olduğu anlamına gelir.