Sarımsakla güçlü saçlar

Doğal antibiyotik sarımsak, vücut direncini artırıyor. Serbest radikallere karşı koruma sağlıyor. Özellikle saçlara olan mucizevi etkisiyle dikkat çekiyor. Zengin vitamin ve mineral içeriği ile saçları gürleştiriyor. Saç köklerini besleyerek dökülmeyi engelliyor. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre her gün aç karna bir diş sarımsak yemek saç beyazlarını yok ediyor. Beyaz saçlar dökülerek yerine siyah saç çıkmaya başlıyor.
BAK ŞU KİVİYE!
Sarı nokta, katarakt, tansiyon ve miyopi gibi rahatsızlıklar, göz sağlığını tehdit ediyor. Bu hastalıklarla mücadele besinler etkin rol oynuyor. Uzmanlar, göz sağlığını destekleyen besinleri sıralıyor:
Beta karoten: Havuç, kabak, portakal, kavun, kayısı, ıspanak, Brüksel lahanası.
C vitamini: Kiraz, ahududu, çilek, kivi, brokoli, karnabahar.
E vitamini: Ay çekirdeği, keten tohumu, avokado ve yumurta.
KUŞBURNU GENÇLEŞTİRİR
C vitamini deposu kuşburnu, bolca antioksidan içerir. Kalp hastalıklarıyla mücadele eder. Tansiyonu dengeler. Kan şekerini dengeler. Cildin yaşlanmasını önler. Ağrıyı keser, enfeksiyonla savaşır.
AŞK OLSUN TARÇIN
Kokusuyla bile mutlu eden tarçın, kan şekerini dengeler. Aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşar. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü artırır. Sperm kalitesini yükseltir.
KOLESTEROLE BADEM
En sevilen kuruyemişlerden badem kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını korur. Cildi yeniler. Yaşlanmayı geciktirir ve kırışıklığı önler. Saçları güçlendirir. Bağırsak sağlığını da destekler.
BAK ŞU KİVİYE!
Sarı nokta, katarakt, tansiyon ve miyopi gibi rahatsızlıklar, göz sağlığını tehdit ediyor. Bu hastalıklarla mücadele besinler etkin rol oynuyor. Uzmanlar, göz sağlığını destekleyen besinleri sıralıyor:
Beta karoten: Havuç, kabak, portakal, kavun, kayısı, ıspanak, Brüksel lahanası.
C vitamini: Kiraz, ahududu, çilek, kivi, brokoli, karnabahar.
E vitamini: Ay çekirdeği, keten tohumu, avokado ve yumurta.
KUŞBURNU GENÇLEŞTİRİR
C vitamini deposu kuşburnu, bolca antioksidan içerir. Kalp hastalıklarıyla mücadele eder. Tansiyonu dengeler. Kan şekerini dengeler. Cildin yaşlanmasını önler. Ağrıyı keser, enfeksiyonla savaşır.
AŞK OLSUN TARÇIN
Kokusuyla bile mutlu eden tarçın, kan şekerini dengeler. Aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşar. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü artırır. Sperm kalitesini yükseltir.
KOLESTEROLE BADEM
En sevilen kuruyemişlerden badem kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını korur. Cildi yeniler. Yaşlanmayı geciktirir ve kırışıklığı önler. Saçları güçlendirir. Bağırsak sağlığını da destekler.