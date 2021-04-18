Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Sarımsakla güçlü saçlar

    Doğal antibiyotik sarımsak, vücut direncini artırıyor. Serbest radikallere karşı koruma sağlıyor. Özellikle saçlara olan mucizevi etkisiyle dikkat çekiyor. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimiz diğer sağlık haberleri...

    Sarımsakla güçlü saçlar
    Doğal antibiyotik sarımsak, vücut direncini artırıyor. Serbest radikallere karşı koruma sağlıyor. Özellikle saçlara olan mucizevi etkisiyle dikkat çekiyor. Zengin vitamin ve mineral içeriği ile saçları gürleştiriyor. Saç köklerini besleyerek dökülmeyi engelliyor. 'de yapılan araştırmaya göre her gün aç karna bir diş sarımsak yemek saç beyazlarını yok ediyor. Beyaz saçlar dökülerek yerine siyah saç çıkmaya başlıyor.

    BAK ŞU KİVİYE!
    Sarı nokta, katarakt, tansiyon ve miyopi gibi rahatsızlıklar, göz sağlığını tehdit ediyor. Bu hastalıklarla mücadele besinler etkin rol oynuyor. Uzmanlar, göz sağlığını destekleyen besinleri sıralıyor:

    Beta karoten: Havuç, kabak, portakal, , kayısı, ıspanak, .

    C vitamini: Kiraz, , çilek, , , karnabahar.

    E vitamini: , keten tohumu, ve yumurta.

    GENÇLEŞTİRİR
    C vitamini deposu kuşburnu, bolca antioksidan içerir. Kalp hastalıklarıyla mücadele eder. Tansiyonu dengeler. Kan şekerini dengeler. Cildin yaşlanmasını önler. Ağrıyı keser, enfeksiyonla savaşır.

    AŞK OLSUN TARÇIN
    Kokusuyla bile mutlu eden tarçın, kan şekerini dengeler. Aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşar. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü artırır. Sperm kalitesini yükseltir.

    KOLESTEROLE BADEM
    En sevilen kuruyemişlerden badem kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını korur. Cildi yeniler. Yaşlanmayı geciktirir ve kırışıklığı önler. Saçları güçlendirir. Bağırsak sağlığını da destekler.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Sarımsakla güçlü saçlar