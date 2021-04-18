Kalbini seven bu besinleri yesin! İşte mucize besinler...

SOĞAN-SARIMSAK: Soğan içerdiği kimyasal maddelerle kalbi güçlendirir. Sarımsak ise nefes darlığını gideren bileşimler içerir ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
DOMATES: İçerdiği likopen (güçlü bir antioksidan) ile vücudu kalp hastalıklarına karşı korur.
ELMA: Kolesterolü yok eder, kabızlığı önler ve kalp sorunlarına karşı korur.
ENGİNAR: Kolesterolü düşürür, kandaki şeker miktarını ayarlar ve kalp hastalıklarını önler.
ISPANAK: Demir bakımından faydalı ve kalp hastalıklarında olumlu etkisi görülür.
KEKİK: Hazmı kolaylaştırır ve kalp çarpıntısını keser.
PORTAKAL: C vitamini, potasyum, protein, B ve E vitaminleri ile kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır.
DOMATES: İçerdiği likopen (güçlü bir antioksidan) ile vücudu kalp hastalıklarına karşı korur.
ELMA: Kolesterolü yok eder, kabızlığı önler ve kalp sorunlarına karşı korur.
ENGİNAR: Kolesterolü düşürür, kandaki şeker miktarını ayarlar ve kalp hastalıklarını önler.
ISPANAK: Demir bakımından faydalı ve kalp hastalıklarında olumlu etkisi görülür.
KEKİK: Hazmı kolaylaştırır ve kalp çarpıntısını keser.
PORTAKAL: C vitamini, potasyum, protein, B ve E vitaminleri ile kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır.