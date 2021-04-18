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    Kalbini seven bu besinleri yesin! İşte mucize besinler...

    Uzmanlar, sağlıklı beslenmenin kalp sağlığı için olan önemini vurguluyor. Peki, kalbe iyi gelen besinler nelerdir? İşte kalp sağlığına birebir şifa deposu o besinler...

    Kalbini seven yesin
    SOĞAN-AK: Soğan içerdiği kimyasal maddelerle kalbi güçlendirir. Sarımsak ise nefes darlığını gideren bileşimler içerir ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

    DOMATES: İçerdiği likopen (güçlü bir antioksidan) ile vücudu kalp hastalıklarına karşı korur.

    : Kolesterolü yok eder, kabızlığı önler ve kalp sorunlarına karşı korur.



    ENGİNAR: Kolesterolü düşürür, kandaki şeker miktarını ayarlar ve kalp hastalıklarını önler.

    : Demir bakımından faydalı ve kalp hastalıklarında olumlu etkisi görülür.

    KEKİK: Hazmı kolaylaştırır ve kalp çarpıntısını keser.

    PORTAKAL: C vitamini, potasyum, protein, B ve E vitaminleri ile kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır.
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    Haberler Sağlık Kalbini seven bu besinleri yesin! İşte mucize besinler...