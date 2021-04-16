Şeker hastalığına dikkat! Yüksek şeker kişiyi komaya kadar götürebilir

Türkiye, şeker hastalığı görülme sıklığı bakımından Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor. 10 milyon civarında şeker hastası bulunuyor. Prof. Dr. Fulya Akın, şekir hastalığıyla ilgili önemli uyarılarda bulunuyor: Kan şekeri ayarındaki bozulma, hayati risk taşıyor. Sıvı kaybı yaşanabilir, damar pıhtılaşması sorunu açığa çıkabilir. Şeker ayarının, beslenme planının ve insülin seviyelerinin iyi olduğunu kişiler izin alarak teyit etmeliler. Kan şekerinin düşmesi, kişiyi komaya kadar götürebilir.

TERLEME, TİTREME

Şeker düşmesinde fenalık hissi, terleme, ellerde titreme, çarpıntı, kendini kötü hissetme ve bilinç kaybına kadar giden durumlar olur. Kişilerin gün içinde şeker ölçümünü yapabilmeleri gerekiyor. Eğer kan şekeri ölçüm cihazları varsa gün içinde şeker 60'ın altına düşmüşse ya da kan şekeri 300'ün üzerine çıkıyorsa dikkat edin. Açlık şekerinin 80 ile 130 arasında olması gerekir.