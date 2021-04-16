Kadınların korkulu rüyası rahim ağzı kanseri, 60 yaş üstündeki kadınlarda daha çok görülüyor. Doç. Dr. Mesut Polat, rahim kanseri ve korunma yollarını anlatıyor: Östrojen hormonunun fazla salgılanması, rahim kanseri riskini artırıyor. Hormonun salgılanmasına bağlı olarak endometrium tabakası aşırı kalınlaşıyor. Kendini kanamayla belli ediyor. Kanama nedeniyle yapılan biyopsi ile tanısı konularak tedavisi düzenleniyor.

TÜPLER ALINIYOR

Menopozda meydana gelen her kanamada kadınların doktora başvurması gerekiyor. Menopozda olmayan kadınların yaşadığı anormal, düzensiz, şiddetli kanamalar mutlaka dikkate alınmalıdır. Ailesinde kanser öyküsü olanlar da her kanamayı önemseyerek doktora başvurmalıdır.

Tedavi genelde cerrahi yöntemlerle yapılıyor. Ameliyatla rahmin, yumurtalıkların ve tüplerin alınması gerekiyor. Bu ameliyatlar açık, laparoskopik ve robotik olarak gerçekleşiyor. Ameliyat tipi hastaya ve kanserin evresine göre şekillenir.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Jinekolojik kanser türleri arasında rahim kanseri Türkiye'de en sık görülen kanserdir. Kadınlarda görülen kanserler içerisinde ise 7'nci sırada yer alıyor. Obezite, rahim kanserine yakalanmada en önemli risk faktörüdür. Rahim kanseri riskini 2-3 kat artırıyor. Vücut kitle endeksi 35-40'ın üzerinde olan insanlarda rahim kanseri riski çoğalıyor. Erken regl olma, geç menopoza girme, hiç doğum yapmamak, meme kanseri nedeniyle tamoksifen grubu ilaç kullanan kadınlarda rahim kanseri riski artmaktadır.