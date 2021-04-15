Sedef hastalığında kızarıklık, kaşıntı, deri üzerinde pul pul dökülme, deride kalınlaşma gibi eşitli sorunlar gözlemleniyor. Dolayısı ile son derece rahatsız edici olan bir durumun önüne geçmek adına evde bazı doğal yöntemler kullanılması öneriliyor. Uzmanlar, hastalığa karşı iyi gelen besinleri sıralıyor.

ZERDEÇAL: Her gün yemeklerin içine bir miktar zerdeçal eklendiği sürece sedef hastalığı azalacaktır.

ALEO VERA: Sedef hastalığının verdiği rahatsızlıkları azaltmak için sorunlu bölgeye bir miktar aleo vera jeli sürebilirsiniz.

ZEYTİNYAĞI: Ciltte oluşan döküntü ve kızarıklığa karşı iyi gelir.

ÇÖREK OTU YAĞI: Bir pamuğa birkaç damla çörek otu yağı damlattıktan sonra hastalıklı bölgeye uygulayın.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI: Sedef hastalığının neden olduğu sorunları yok etmeye yardımcı olur.

BAĞIRSAK İYİ UYUSAK



İngiltere'de yapılan araştırmalarda bağırsak sağlığı ile iyi bir gece uykusu arasındaki bağlantı araştırıldı. Buna göre bağırsak sağlığını korumanın uykuya mucize bir etkisi olduğu belirlendi. Uzmanlar, bağırsak ne kadar sağlıklı olursa, uykudan uzaklaşma ve uykuyu sürdürmenin o kadar kolay olduğunu söylüyor.

SALATALIK SUSATMAZ



Salatalık, ağız kokusuna iyi gelir. Kemikleri ve kıkırdakları korur. İdrar söktürücüdür. Tok tutar. Susamayı azaltır. Diyabetik durumlar için oldukça yararlıdır.