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    , tüm dünyada en çok ölüme yol açan hastalık: Belirtileri kadın ve erkeklerde farklı

    Kalp krizi, tüm dünyada en çok ölüme yol açan hastalık olarak biliniyor. oloji Uzmanı Doç. Dr. ise belirtilerinin kadın ve erkeklerde farklı şikayetlere yol açtığını söylüyor. Şu sorunların görülmesi halinde doktora başvurulmasını öneriyor.

    4 dörtlük teşhis!

    , tüm dünyada en çok ölüme yol açan hastalık olarak biliniyor. oloji Uzmanı Doç. Dr. ise kalp krizi belirtilerinin kadın ve erkeklerde farklı şikayetlere yol açtığını söylüyor. Şu sorunların görülmesi halinde doktora başvurulmasını öneriyor.

    ERKEKLER
    Göğüs ağrısı sırta ve sol kola yayılımı olan sıkıştırıcı tarzdadır.
    Göğüs ağrısı olmaksızın her iki kol ve omuzda ağrı, çene veya karın ağrısı görülür.


    Göğüs ağrısıyla birlikte ani nefes darlığı görülür.
    Soğuk terleme, göğüs ağrısı ile beraber gözlenir. Bu durumda hastaneye başvurulmalıdır.

    KADINLAR
    Göğüs ağrısı kadınlarda en sık görülen şikayettir. Bu ağrı, kalp krizinden günler önce başlar ve şiddetli hale gelebilir.
    Ağrının yanı sıra aşırı yorgunluk ve halsizlik görülebilir.


    Kalp krizinin başlangıcında tansiyon ve nabız düşüklüğü artaya çıkabilir.
    ağrısı, midede yanma gaz ve şişkinlik kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha sık görülür. Bu şikayetlerin ihmal edilmemesi gerekir.

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    Haberler Sağlık Kalp krizi, tüm dünyada en çok ölüme yol açan hastalık: Belirtileri kadın ve erkeklerde farklı