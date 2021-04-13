Kalp krizi, tüm dünyada en çok ölüme yol açan hastalık olarak biliniyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Refik Erdim ise kalp krizi belirtilerinin kadın ve erkeklerde farklı şikayetlere yol açtığını söylüyor. Şu sorunların görülmesi halinde doktora başvurulmasını öneriyor.

ERKEKLER

Göğüs ağrısı sırta ve sol kola yayılımı olan sıkıştırıcı tarzdadır.

Göğüs ağrısı olmaksızın her iki kol ve omuzda ağrı, çene veya karın ağrısı görülür.



Göğüs ağrısıyla birlikte ani nefes darlığı görülür.

Soğuk terleme, göğüs ağrısı ile beraber gözlenir. Bu durumda hastaneye başvurulmalıdır.

KADINLAR

Göğüs ağrısı kadınlarda en sık görülen şikayettir. Bu ağrı, kalp krizinden günler önce başlar ve şiddetli hale gelebilir.

Ağrının yanı sıra aşırı yorgunluk ve halsizlik görülebilir.



Kalp krizinin başlangıcında tansiyon ve nabız düşüklüğü artaya çıkabilir.

Mide ağrısı, midede yanma gaz ve şişkinlik kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha sık görülür. Bu şikayetlerin ihmal edilmemesi gerekir.