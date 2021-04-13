Çağın vebası haline gelen diyabet, aşk hayatına zarar veriyor. Cinsel isteksizliğe yol açıyor. Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, erkeklere özel önerilerde bulunuyor...

Hastanın düzenli olarak evde şeker ölçümleri yapılmalı. Belli aralıklarla endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı tarafından kontrol edilmeli.

Hastanın şeker hastalığı ile ilgili ilaçlarını düzenli kullanması ve şeker seviyesini düzene sokması gerekir. Böyleca diyabetin cinsel hayata zarar vermesi önlenir.

Egzersiz yapılması ve kilo verilmesi, kandaki kolesterol seviyelerini düşürür. Cinsel ilişki isteğini arttırır.

Şeker hastalığına bağlı sertleşme problemi yaşayan erkeklerin öğünlerinde daha çok sebze ve meyve tüketmesi gerekir.

Şeker hastalığı nedeniyle sertleşme problemi yaşayan erkeklerin genel sağlık taramasından geçmesi gerekir. Vitamin eksiklikleri, beslenme bozuklukları, tiroit hastalıkları gibi sorunlar da cinsel performansa zarar verebilir.

Erkeklerde sertleşme problemini düzelteceğini iddia eden ilaç benzeri ürünlerin kullanılmaması gerekir.

Bu ürünler kalp ve böbrek fonksiyonlarına zarar verir.