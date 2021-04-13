Biruni Üniversite Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Erdal Kan, tiroid nodüllerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dr. Kan, tiroid nodüllerinin tiroid bezinde yer kaplayan, çevresindeki normal tiroid dokusundan kıvam olarak farklı oluşumlar olduğunu söyledi.
"ÇARPINTI, KİLO KAYBI VE TERLEME NODÜL BELİRTİSİ OLABİLİR"
Dr. Kan, sözlerine şöyle devam etti: "Nodüllerin belli bir büyüklüğü geçmedikçe, hormon yüksekliğine sebep olmadıkça herhangi bir belirtiye sebep olmazlar. Tiroid nodülleri genellikle muayene veya ultrason sırasında belirti vermeden tespit edilir. Eğer nodül çok büyük ise boyunda şişlik ve bası semptomları dediğimiz nefes darlığı ve yutkunmada zorluğa sebep olabilir. Nodülleri bir kısmı tiroid hormonu üretebilir. Bu hastalarda da tiroid hormon fazlalığına bağlı çarpıntı, kilo kaybı ve terleme gibi belirtiler görülür".
Tiroid nodüllerinin sık rastlanılan bir durum olduğuna dikkat çeken Dr. Kan, "50 yaş üstünde USG ile yüzde 50 gibi yüksek bir sıklığı vardır. Bu sıklıkta olması önemli bir durumdur. Nodül tespit edildiğinde genellikle 2 soruya cevap ararız. Birincisi nodülün hormon üretip üretmediği, ikincisi ve daha önemli olan ise nodülün iyi ya da kötü huylu olup olmamasına bakarız" ifadelerini kullandı.
"KADINLARDA, ERKEKLERE GÖRE 2- 3 KAT DAHA FAZLA GÖRÜLÜR"
Tiroid nodüllerinin her yaşta görülebileceğini söyleyen Dr. Kan, "Sıklığı yaş arttıkça artar. Kadınlarda görülme sıklığı daha fazladır. Yapılan çalışmalarda kadınlarda görülme sıklığı erkeklerin 2-3 katı civarındadır. Tiroid nodül gelişiminin en önemli sebebi iyot eksikliğidir. İyot eksik bölgelerde nodül görülme sıklığı artmaktadır. Genetik faktörlerde bazı hastalarda azda olsa etkendir" dedi.