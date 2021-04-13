



Tiroid nodüllerinin sık rastlanılan bir durum olduğuna dikkat çeken Dr. Kan, "50 yaş üstünde USG ile yüzde 50 gibi yüksek bir sıklığı vardır. Bu sıklıkta olması önemli bir durumdur. Nodül tespit edildiğinde genellikle 2 soruya cevap ararız. Birincisi nodülün hormon üretip üretmediği, ikincisi ve daha önemli olan ise nodülün iyi ya da kötü huylu olup olmamasına bakarız" ifadelerini kullandı.



"KADINLARDA, ERKEKLERE GÖRE 2- 3 KAT DAHA FAZLA GÖRÜLÜR"

Tiroid nodüllerinin her yaşta görülebileceğini söyleyen Dr. Kan, "Sıklığı yaş arttıkça artar. Kadınlarda görülme sıklığı daha fazladır. Yapılan çalışmalarda kadınlarda görülme sıklığı erkeklerin 2-3 katı civarındadır. Tiroid nodül gelişiminin en önemli sebebi iyot eksikliğidir. İyot eksik bölgelerde nodül görülme sıklığı artmaktadır. Genetik faktörlerde bazı hastalarda azda olsa etkendir" dedi.