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    Kabızlığa kepekli ekmek (Sağlık haberleri)

    Kabızlık, hayat kalitesini etkiliyor. Bağırsak hareketlerinde yavaşlama sonucu oluşuyor. Diyetisyen el, kepekli ekmek veya tam randımanlı undan yapılan ekmeğın içeriği yüksek orandaki ham selüloz nedeniyle bağırsak salgısını ve bağırsak peristaltik refleksini yükselttiğini söylüyor. Fakat ağır kepek de ishale neden oluyor.

    Kabızlığa kepekli ekmek

    Kabızlık, hayat kalitesini etkiliyor. Bağırsak hareketlerinde yavaşlama sonucu oluşuyor. Diyetisyen Salih Gürel, kepekli ekmek veya tam randımanlı undan yapılan ekmeğın içeriği yüksek orandaki ham selüloz nedeniyle bağırsak salgısını ve bağırsak peristaltik refleksini yükselttiğini söylüyor. Fakat ağır kepek de ishale neden oluyor.

    BOYUNA GELMEYİN
    Pandemide     akıllı telefonlardaki oyunlarda ve sosyal medyada geçirilen süreler artıyor. Ancak bunlar boynu uzun süreler boyunca aşağıya doğru eğmek, omurlara fazla yük binmesine ve fıtık başta olmak üzere pek çok sağlık sorununa neden oluyor. Uzmanlar, dijital detoksa girmek gerektiğini söylüyor.

    YARALARA
    Mandali    na, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yeni hücrelerin oluşumunu destekliyor. Kansere kalkan oluyor. İştah kontrolünü sağlıyor. Yüksek kan basıncını önlüyor.

    ERE ENGINAR
    Enginar,     kalp kasını güçlendirir. Antioksidan özelliği sayesinde, toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. i çalıştırır.

    PIRASAYLA PARLAYIN
    Pırasa,     kan damarlarını korur. Kalp sağlığını iyileştirir. Kronik iltihap riskini azaltır. Kilo kaybını destekler. Güneşten korur. Vücudunuzu temizler.

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    Haberler Sağlık Kabızlığa kepekli ekmek (Sağlık haberleri)