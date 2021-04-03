Çoğumuzda 'kalp krizi mi geçiriyorum?' kaygısını yaşatan her kalp ağrısının altında yatan nedeni kalp krizi olmuyor. Peki kalp ağrısı hangi sorunlara işaret ediyor? Doç. Dr. Şükrü Aksoy, kalp ağrısına yol açan 5 hastalığı anlatıyor. Uyarılarda bulunuyor:

1- ATEROSKLEROZ

Kalp ağrısının en sık görülen sebebi 'ateroskleoz', yani toplumdaki bilinen adıyla damar sertliğidir. Bu tabloya, hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, sigara tüketimi ve genetik faktörler neden oluyor. Damarın iç yüzeyinde aterosklerotik plak denen bir plak tabakası oluşuyor ve bu tabaka damar içindeki boşlukta daralmaya neden oluyor. Kalbe giden kan ve oksijen miktarı azalmaya başlıyor. Kalp krizi denilen tablo ortaya çıkıyor.

2- KALP ANOMALİLER

Doğuştan gelen kalp damarı anomalileri özellikle gençlerde kalp ağrılarına yol açabiliyor. Bazen futbol sahalarında görülen ani sporcu ölümlerinin önemli bir sebebi bu doğuştan gelen damar anomalileri oluyor.

3- DAMAR SPAZMI

Kalp ağrısının daha az görülen diğer bir nedeni ise koroner damarların spazmı, yani kasılarak lümeni daraltması oluyor. Spazmın yeniden oluşmaması için düzenli ilaç kullanımı büyük önem taşıyor. Çünkü spazm tedavi edilmez ve tekrar ederse kalp dokusunda kalıcı hasara neden olabiliyor.

4- KAS KÖPRÜSÜ HASTALIĞI

Yine doğuştan gelen ve 'kas köprüsü hastalığı' adı verilen durumda da tipik kalp ağrısı oluşuyor. Kalbi besleyen damarlardan birinin kalp kasının içerisinde seyretmesi ve kalp kasının kasıldığı zaman koroner damarı sıkıştırması, kalp ağrısıyla sonuçlanıyor. Eğer ilaç tedavisine rağmen ağrı devam ediyorsa ameliyatla durumun düzeltilmesi gerekiyor.

5- SENDROM X

Bu hastalıkta efor sarf edildiğinde başlayan ve dinlenmekle geçen tipik ağrı gelişiyor. Hayati bir sorun oluşturmayan ve özellikle menopoz sonrası kadınlarda görülen bu duruma, mikrovasküler damarlar denilen çok ince kılcal damarlardaki sorunların neden olduğu düşünülüyor.