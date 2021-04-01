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    Beyin için mantar yiyin

    Mantar, kolesterolün düşürülmesini sağlar. Kalp sağlığını artırır. Genç kalmaya yardımcı olur. Beyninizi korur. Mantar ayrıca, bağışıklık sistemini güçlendirir.

    Beyin için mantar yiyin
    Mantar, kolesterolün düşürülmesini sağlar. Kalp sağlığını artırır. Genç kalmaya yardımcı olur. Beyninizi korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

    YARALARA MERHEM MANDALİNA
    , bağışıklık sistemini güçlendirir. Yeni hücrelerin oluşumunu destekler. Kansere kalkan olur. İştahı kontrol eder. erimesine karşı etkilidir. Yaraların daha hızlı iyileşmesine katkı sağlar.

    HAZIMSIZLIĞA PATLICAN
    , sinirleri yatıştırır. Kilo vermeyi sağlar. Kansızlığa iyi gelir. kanserinden korur. Kasların gelişimine yardımcı olur. Hazımsızlığı giderir.

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