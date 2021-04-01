Beyin için mantar yiyin

Mantar, kolesterolün düşürülmesini sağlar. Kalp sağlığını artırır. Genç kalmaya yardımcı olur. Beyninizi korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir.
YARALARA MERHEM MANDALİNA
Mandalina, bağışıklık sistemini güçlendirir. Yeni hücrelerin oluşumunu destekler. Kansere kalkan olur. İştahı kontrol eder. Kemik erimesine karşı etkilidir. Yaraların daha hızlı iyileşmesine katkı sağlar.
HAZIMSIZLIĞA PATLICAN
Patlıcan, sinirleri yatıştırır. Kilo vermeyi sağlar. Kansızlığa iyi gelir. Mide kanserinden korur. Kasların gelişimine yardımcı olur. Hazımsızlığı giderir.
YARALARA MERHEM MANDALİNA
Mandalina, bağışıklık sistemini güçlendirir. Yeni hücrelerin oluşumunu destekler. Kansere kalkan olur. İştahı kontrol eder. Kemik erimesine karşı etkilidir. Yaraların daha hızlı iyileşmesine katkı sağlar.
HAZIMSIZLIĞA PATLICAN
Patlıcan, sinirleri yatıştırır. Kilo vermeyi sağlar. Kansızlığa iyi gelir. Mide kanserinden korur. Kasların gelişimine yardımcı olur. Hazımsızlığı giderir.