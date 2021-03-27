Ülkemizde her 3 kişiden birini tehdit eden hipertansiyon, tedavi edilmediğinde ölüme neden olabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada 1.5 milyardan fazla hipertansiyon hastası mevcut ve her yıl yaklaşık 7 milyon kişi yüksek kan basıncının neden olduğu hastalıklar yüzünden yaşamını yitiriyor.



Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Metin Gürsürer, hipertansiyona karşı dikkat etmemiz gereken 7 kuralı anlatıyor:



1- İDEAL KİLODA KALIN: Obezitenin vücuttaki kimyasal reaksiyonlara olan olumsuz etkisinin hipertansiyonu tetiklediği düşünülüyor.



2- SİGARA VE ALKOL İÇMEYİN: Sigara, özellikle sempatik sinir sistemini uyararak hipertansif bir etki yaratıyor.

Damar sertliğini ve nabız dalga hızını arttırıcı etkileri nedeniyle merkezi kan basıncı üzerinde olumsuz etkiler oluşturuyor.



3- TUZU KISITLAYIN: Tuzun kan basıncını arttırması içindeki sodyumdan kaynaklanıyor. Alınan fazla sodyum damar içindeki volümün artmasına neden oluyor. Kan basıncında artışa yol açıyor.







4- KALP DOSTU BESLENİN: Sağlıklı beslenme, vücudun fonksiyonlarını daha iyi sürdürebilmesinde rol oynar. Düzensiz beslenme tansiyona neden olur.



5- EGZERSİZ YAPIN: Yapılan çalışmalarda; düzenli egzersiz yapan aktif kişilerde kan basıncı değerlerinin daha düşük olduğu gözlendi. Haftada 5-6 gün, 30-40 dakika tempolu yürüyüş yapmak yeterli.



6 -UYKU DÜZENİNİZE DİKKAT EDİN: Orta yaşlı kişilerde azalmış uyku süresi ve kan basıncındaki artış arasında ilişki gözlenmiştir.



7- STRESİ YÖNETİN: Stresli dönemlerde kan basıncı geçici olarak artabiliyor. Stresli süreçte vücudumuzda salgılanan hormonlar damarlara zarar veriyor. Hipertansiyon için tetikleyici bir faktör olabilir.













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