Sıcak çay ve kahveye dikkat! Kanser sıcak sever

ABD ve Çin'de yapılan araştırmalara göre 65 derece sıcaklığın üzerinde tüketilen çay, yemek borusu kanseri riskini artırıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, yemek borusu kanseri hakkında önemli bilgiler veriyor: Bu kanser dünyada bazı otoritelere göre 6, bazılarına göre ise 8'inci sırada ölüm nedeni. Türkiye'nin doğusunda Çin, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan'da çok fazla sayıda çay ve sıcak içecekler tüketildiğinden yemek borusu kanseri çok sık görülüyor. Özellikle sıcak içeceklerden özellikle çay tüketildiğinde yemek borusu kanseri riski görülüyor. Beraberinde sigara içiliyor ve alkol tüketiliyorsa bu risk daha da artıyor. Sigara içenler bir de sıcak çayı fazlaca tüketiyorsa kanser riski 2 kat hem sigara hem sıcak çay hem de alkol varsa risk 5 kat artıyor.

SOĞUKLAR İLTİHAP YAPIYOR

Cildimize döküldüğünde yanan bir çayı biz hemen içiyoruz ve yemek borusu ızdırap çekiyor. Dolayısıyla içmeden 3-4 dakika kadar çayı bekletmek gerekiyor. Çok fazla sıcak içecek tüketildiğinde yemek borusunda yaralar meydana geliyor. Soğuk içeceklerin de zararlı olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar yemek borusu ve midede iltihaba yol açacaktır. Özellikle akut gastrit tablosu ortaya çıkabilir, midede aşırı asit salgısı görülür. Bu durum gastrit ve reflüyü tetikleyecektir.

YUTMA GÜÇLÜĞÜNE DİKKAT

Yemek borusu kanserinin en önemli belirtisi yutma güçlüğüdür. Böyle bir anda hemen hekime başvurulmasını öneriyoruz. Özellikle erkek cinsiyet, sigara kullanımı, alkol ve sıcak çay tüketimi fazlaysa hemen hekime başvurmak gerekir. Burada yapılacak endoskopi ile yemek borusu kanseri hemen teşhis ediliyor. Tedavisini de biyopsi sonucuna göre yapıyoruz. Bazı hastalarda ameliyat gerekebiliyor.