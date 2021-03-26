Muz, hastalıkları kontrol etmeye yardımcı olur. Mideyi korur. İshali önler. Cilt hastalıklarını iyileştirir. Dişleri beyazlatır.

BEBEK İÇİN YEŞİL FASULYE

Yeşil fasulye, kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır. Bağışıklık sistemini destekler. Kemik sağlığı açısından önemlidir. Sindirime yardımcıdır. Bebeğin anne karnında normal büyümesini sağlar.

KEMİKLERE SALATALIK

Salatalık, ağız kokusuna iyi gelir. Kemikleri ve kıkırdakları korur. İdrar söktürücüdür. Vücudu serinletir. Kalp sağlığı için oldukça yararlıdır. Diyabete birebirdir.

GÖZLER BEYNİN AYNASIDIR

Göz titremesi, gözlerdeki istemsiz ve ritmi göz hareketleri olarak tanımlanıyor. Göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Osman Melih Ceylan, göz titremesinin fizyolojik olabileceği gibi patolojik nedenlerle de oluşabildiğini söylüyor: Titremenin şiddeti ve hızının değişik bakış yönlerinde değişmesiyle görmede bulanıklık, çift görme, baş dönmesi ve görüntünün hareket etmesi gibi şikayetlere neden olabiliyor. Göz titremesi hastalarına kırma kusurları, göz tembelliği, şaşılık, katarakt, optik sinir ve retina hastalıkları da eşlik edebiliyor.

AŞIRI HAREKETE DİKKAT

Titreme, hastaların bir kısmında beyinsel hastalıklara bağlı olarak gelişirken geri kalan kısmında neden belli değildir. Bu olgular çocukluk çağı göz titremelerinin yüzde 65-75'ini oluşturmaktadır. Olguların yüzde 40-64'üne şaşılık eşlik eder. Heyecanlanma ve efor sarf etme göz titremesinin şiddetini artırır.

SİNDİRİMİN İLACI ŞEKER PANCARI

Şeker pancarı, bolca lif içerdiği için sindirim sisteminin sorunsuz bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Kansızlık sıkıntısı yaşayanların tedavisinde kullanılır. Sinir hücrelerini olumlu yönde etkiler. Kanser hastalığının olumsuz etkilerini azaltır.