Doç. Dr. Sena Tolu, eklemde oluşan kireçlenmenin 45 yaşından sonra belirti verdiğini söylüyor: Kireçlenme, 60 yaş üstü kadınların yüzde 18'ini, erkeklerin ise yüzde 10'unu etkiliyor. Düşük D vitamini seviyeleri, diz ve kalça osteoartriti sıklığını artırıyor. Düşük C vitamini alımı da diz osteoartrit şiddetinde artışa yol açıyor. Düzenli egzersiz yapmak şart. Kişi düzenli olarak egzersiz yapmıyorsa, rahat kıyafetler ve spor ayakkabı ile yürüme gibi düşük yoğunluklu aktiviteler yapılabilir.

BAĞIRSAKLARA KEKİK

Kekik, iştahı açar. Sindirimi kolaylaştırır. Solucan düşürücüdür. Gazı ve idrarı söktürür. Bağırsakları yatıştırır. Göz sağlığına iyi gelir. Adet kanamasına faydalıdır.

SAÇLAR İÇİN KİVİ

Kivi, kırışıklıkları azaltır. Gençleşmeyi sağlar. Sivilceleri giderir. Cilde parlaklık kazandırır. Saçların erken beyazlamasını ve dökülmesini önler.

BASURA YER ELMASI

Yer elması, kolon kanseri başta olmak üzere bütün kanser türlerine karşı koruma sağlar. İdrar söktürür. Potasyum açısından zengin olduğundan kalpdamar hastalıklarına karşı koruma sağlar. Basur ve kabızlığı giderir.