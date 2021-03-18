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    i döneminde kireçlenme şikayetleri artıyor (Sağlık haberleri)

    Doç. Dr. u, eklemde oluşan kireçlenmenin 45 yaşından sonra belirti verdiğini söylüyor: Kireçlenme, 60 yaş üstü kadınların yüzde 18'ini, erkeklerin ise yüzde 10'unu etkiliyor. Düşük D vitamini seviyeleri, diz ve kalça osteoartriti sıklığını artırıyor. Düşük C vitamini alımı da diz osteoartrit şiddetinde artışa yol açıyor. Düzenli egzersiz yapmak şart. Kişi düzenli olarak egzersiz yapmıyorsa, rahat kıyafetler ve spor ayakkabı ile yürüme gibi düşük yoğunluklu aktiviteler yapılabilir.

    Ağrıya diz çökmeyin

    Doç. Dr. u, eklemde oluşan kireçlenmenin 45 yaşından sonra belirti verdiğini söylüyor: Kireçlenme, 60 yaş üstü kadınların yüzde 18'ini, erkeklerin ise yüzde 10'unu etkiliyor. Düşük D vitamini seviyeleri, diz ve kalça osteoartriti sıklığını artırıyor. Düşük C vitamini alımı da diz osteoartrit şiddetinde artışa yol açıyor. Düzenli egzersiz yapmak şart. Kişi düzenli olarak egzersiz yapmıyorsa, rahat kıyafetler ve spor ayakkabı ile yürüme gibi düşük yoğunluklu aktiviteler yapılabilir.

    BAĞIRSAKLARA
    Kekik,     iştahı açar. Sindirimi kolaylaştırır. düşürücüdür. Gazı ve idrarı söktürür. Bağırsakları yatıştırır. Göz sağlığına iyi gelir. Adet kanamasına faydalıdır.

    SAÇLAR İÇİN
    Ki    vi, kırışıklıkları azaltır. Gençleşmeyi sağlar. Sivilceleri giderir. Cilde parlaklık kazandırır. Saçların erken beyazlamasını ve dökülmesini önler.

    BASURA YER ELMASI
    Yer elması, başta olmak üzere bütün kanser türlerine karşı koruma sağlar. İdrar söktürür. Potasyum açısından zengin olduğundan kalpdamar hastalıklarına karşı koruma sağlar. ve kabızlığı giderir.

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    Haberler Sağlık Pandemi döneminde kireçlenme şikayetleri artıyor (Sağlık haberleri)