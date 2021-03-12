Op. Dr. Yunus Doğan uyarıyor: Brezilya poposu ameliyatında bu riske dikkat

Stilleri milyonlarca kişi tarafından takip edilen moda ikonları arasında son yılların trendi; Brezilya poposu. Haliyle dünyanın dört bir yanında dolgun ve yuvarlak kalçalara sahip olmak isteyen kadınların sayısı arttı. Kalça hatları belirgin olmayan, düz, basık ve küçük popoya sahip kadınlar, estetik cerrahlarının kapısını çalmaya başladı. BBL (Brazilian Butt Lift) ameliyatıyla Brezilya poposuna kavuşmak mümkün. Ancak Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yunus Doğan, BBL ameliyatında yağ embolisi riski olduğunu söylüyor.



YAĞ ENJEKSİYONU KASIN İÇİNE DEĞİL, ÜSTÜNE YAPILMALI

Op. Dr. Yunus Doğan, ameliyat sırasında yapılan işlemi ve operasyonun risklerini şöyle anlatıyor: "BBL ameliyatında hastaya liposuction (yağ alma) işlemini uyguluyoruz. Liposuction'la karın, yanlar ve bel bölgesini inceltiyoruz. Bel ile popo oranını sağlayacak şekilde beli incelttikten sonra aldığımız yağları popo kısmına enjekte ediyoruz. Yağın kasın üstüne enjekte edilmesi gerekiyor. Eğer kas içine yağ enjeksiyonu yapılırsa, 'yağ embolisi' dediğimiz hayati risk taşıyan durum gelişebilir. Yağ embolisinde yağ parçacıkları akciğer damarlarını tıkayarak ciddi sonuçlara, hatta ölüme bile yol açabilir."



SAFE BBL YÖNTEMİNDE ULTRASON KULLANILIYOR

Peki bu riskten korunmanın bir yolu var mı? Op. Dr. Yunus Doğan, "Safe BBL" (Güvenli Brezilya Popo Estetiği) yönteminin emboli riskini en aza indirdiğini söylüyor: "BBL'de yağ enjeksiyonu kanülle körlemesine yapılır. Yani enjeksiyonun kasın içine mi, yoksa üstüne mi yapıldığından tam olarak emin olunmaz. Ancak Safe BBL'de ultrasonla kanülün yeri izlenir. Cilt altı ile kas arasındaki güvenli bölgede işlem yapıldığından emin olunur. Böylelikle yağ embolisi riski minimuma inmiş olur."