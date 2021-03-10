Korkutan rapor! Hava kirliliği 300 milyon kişiyi kör edebilir

"SİGARA GÖZ SAĞLIĞINI DA BOZUYOR"

Sigaranın da göz sağlığını direk etkilediğini uzmanlar "Sigara, hem sarı nokta hastalığının gelişimini hem de katarakt oluşumunu artırıyor. Sigara her anlamada gözün düşmanıdır" ifadelerini kullandı.

Göz sağlığı için öncelikle dengeli beslenmek gerektiğinildi ve şöyle devam edildi: "A, C ve E vitamini ile selenyum, çinko ve antioksidan yönün zengin gıdalarla beslenmemiz gerekiyor. İşlenmiş gıdalardan uzak durmalıyız. Kırmızı et gibi vücudumuzu oksitleyebilecek beslenme tarzından uzak durmalıyız. Güneşten mümkün mertebe gözlerimizi korumalıyız. Altı ayda bir göz doktoruna gitmeliyiz. Hiç semptom vermeden bile bazı hastalıklara yakalanabiliyoruz. Bunlardan en önemlisi olan glokom da (göz tansiyonu) hiç semptom vermiyor. Bu nedenle düzenli olarak kontrollerimizi yaptırmalıyız."