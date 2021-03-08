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    Kadın kalbi erkeklere göre daha hassas

    Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ergöknil ise kadın ve erkek kalbi arasındaki farklılıklara değiniyor. Kadınların yapısının erkeklere göre daha ince olduğunu belirtiyor.

    Kadın kalbi erkeklere göre daha hassas
    Acıbadem International Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ergöknil ise kadın ve erkek kalbi arasındaki farklılıklara değiniyor.
    Kadınların yapısının erkeklere göre daha ince olduğunu belirtiyor.

    Kadın kalbinin daha hassas olduğunu söylüyor:

    1 - KALP hastalığı erkeklerin yüzde 57,8'inde kadınların ise yüzde 42,2'sinde görülür.

    2 - KADINLARIN hastalığından hayatını kaybetme oranı erkeklere göre yüzde 8 daha fazladır.

    3 - KALP krizi kadınlarda farklı belirti gösteriyor. Sol göğüs boşluğunda keskin ağrı ve şiddetli gerginlik gibi klasik belirtiler onlarda daha az görülüyor. Ancak nefes darlığı, kürek kemikleri arasında ve üst karın bölgesinde ağrı, bulantı ve kusma olasılığı daha yüksektir.

    4 - DİYABETİ olan kadınların kalp hastalığından hayatını kaybetme riski, erkeklere oranla yüzde 50 daha fazladır.

    5 - BİR kadının kalbi, oksijen ihtiyacını karşılayabilmek için erkek kalbinden daha hızlı çarpar. Kadın kalbi dakikada 70 kez atarken erkeklerde 60'a düşer.

    6 - DAMAR hastalıklarına kadınlar daha geç yakalanır. Tanı alan hastalar arasında kadınlar, erkeklerden ortalama 10 yaş daha büyük olur.

    7 - ERKEKLERİN kalbi kadınlara göre daha büyüktür. Kadınların kalp ağırlığı ortalaması 200-280 gram iken, erkeklerde 250- 390 gram arasında değişir.
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