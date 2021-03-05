Popo estetiğinde yeni trend, yuvarlak ve şekilli hatlar. "Brezilya poposu" olarak da adlandırılan bu görünüm, son dönemde sosyal medya nedeniyle dünyanın her yerinde popüler oldu. Daha dolgun, yuvarlak ve pürüzsüz görünen kalçalara sahip olmak, estetik operasyonla mümkün. Popo büyütme estetiğini Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mete Aksu anlattı.



Popo büyütme estetiği, vücut şekillendirme işlemleri arasında son dönemde en çok rağbet gören uygulama. Yuvarlak, pürüzsüz ve vücuduyla orantılı büyüklükte bir popoya sahip olmak isteyenler, estetik cerrahların kapısını çalıyor. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mete Aksu, "Popo bölgesinin estetik ve kavisli görünmesi, özellikle kadınlar için önemli" diyor.





KARINDAN ALINAN YAĞLAR POPOYA

Op. Dr. Mete Aksu, popo büyütme işleminin bölgeye yağ enjeksiyonu yapılarak ya da implant yerleştirilerek uygulanabileceğini söylüyor. Dr. Aksu, yağ enjeksiyonu işlemini şöyle anlatıyor: "Yağ enjeksiyonu, özellikle vaser liposelection yardımıyla bel, karın ve bacaklardan toplanan yağ dokusunun özel kanüller ile popo üst bölgesine enjekte edilmesiyle gerçekleştirilir. Popo büyütmede en çok yağ alımı bel ve karın bölgesinden yapılmaktadır. Böylece bel incelirken popo dolgunlaşmaktadır. Vaser liposelection, üçüncü kuşak bir ultrasonic liposuction yöntemidir. Doğrudan yağ hücreleri seçilerek uygulanan bir tekniktir. Operasyon sırasında, çevre bağ dokular ve damarsal yapılar klasik yöntemlere göre daha az hasar görmektedir. Operasyondan sonra şişlik, morluk gibi yan sonuçların görülmesini minimum düzeye indirmektedir. Yağ hücreleri havayla temas etmeden enjekte edildiği için hayat boyu kalıcılığı yüzde 75 oranındadır."



İMPLANT HAYAT BOYU KALICI

Dr. Aksu, popo implantı uygulaması hakkında da şu bilgileri veriyor: "Popo implantı, istenen ölçülerdeki özel yapım silikon implantların popo kası içine yerleştirilerek yapılmasıdır. İmplant hayat boyu kalıcıdır ve volüm kaybına uğramaz. İki popo arası birleşim çizgisi içinden 3 santimlik bir kesi yapıldığı için görünür herhangi bir iz kalmaz. Popo implantı, popoyu hem büyütme hem de dikleştirme amacıyla uygulanabilir. Çoğu zaman popo büyütme için uygulanan bu iki işlem sonucu popo eski dik görünümünü de kazanır."