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    Kalpte yaşanan rahatsızlıkların ciltteki 10 belirtisi

    Dr. , kalpte yaşanan rahatsızlıkların ciltteki 10 belirtisini açıkladı. Peki, kalp rahatsızlıklarının cilletteki belirtileri nelerdir? İşte tüm detaylar...

    Kalbin şifresi 'ON'da
    Dr. , kalpte yaşanan rahatsızlıkların ciltteki 10 belirtisine değiniyor;

    1. GÖZ ÇEVRESİNDE YAĞ BİRİKİNTİLERI: Yüksek kolesterol varlığında bazı kişilerde göz çevresinde yağ birikintileri olabilir, bu kalp krizi riski ile ilişkilidir. Felç riski artabilir.

    2. YAĞLANMIŞ GÖBEK: Göbekten alınan kilolar kalp krizine neden olur.

    3. YEMEK SONRASI KARIN AĞRISI: Karın ağrısı ateroskleroz hastalığının belirtisi olabilir.

    4. BACAK VE AYAKLARDA ŞİŞME: Cildi geren bazen kaşıntıya sebep olan şişlikler ne yol açar.

    5. SAÇLARDA DÖKÜLME: Erken yaşta ortaya çıkan kellik mekanizması ince damarın yetersizliği sonucu olabilir.

    6. BACAK KILLARINDA AZALMA: Kalp ağrısı, bacak kıllarında dökülmelere sebep olur.

    7. YANAKLARDA KIZARIKLIK: Mitral kapak darlıklarında gözlenir ve hastalığın ilerlemiş olabileceğini gösterir.

    8. DUDAKLARDA MORARMA: Doğuştan gelen kalp hastalıklarında ve kirli-temiz kanın karışması sonucu oluşur.

    9. CİNSEL FONKSİYONLARDA AZALMA: Sertleşme sorunu ateroskleroz sonucu damar hastalığının belirtisi olabilir.

    10. NABIZ ATIŞLARINDA DÜZENSİZLEŞME: Kalp ritim bozukluklarında, kalp kapak hastalıkları ile birlikte veya tansiyon sonucu görülebilir.
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