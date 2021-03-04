Kalpte yaşanan rahatsızlıkların ciltteki 10 belirtisi

Dr. Ceyhan Türkkan, kalpte yaşanan rahatsızlıkların ciltteki 10 belirtisine değiniyor;
1. GÖZ ÇEVRESİNDE YAĞ BİRİKİNTİLERI: Yüksek kolesterol varlığında bazı kişilerde göz çevresinde yağ birikintileri olabilir, bu kalp krizi riski ile ilişkilidir. Felç riski artabilir.
2. YAĞLANMIŞ GÖBEK: Göbekten alınan kilolar kalp krizine neden olur.
3. YEMEK SONRASI KARIN AĞRISI: Karın ağrısı ateroskleroz hastalığının belirtisi olabilir.
4. BACAK VE AYAKLARDA ŞİŞME: Cildi geren bazen kaşıntıya sebep olan şişlikler kalp yetmezliğine yol açar.
5. SAÇLARDA DÖKÜLME: Erken yaşta ortaya çıkan kellik mekanizması ince damarın yetersizliği sonucu olabilir.
6. BACAK KILLARINDA AZALMA: Kalp ağrısı, bacak kıllarında dökülmelere sebep olur.
7. YANAKLARDA KIZARIKLIK: Mitral kapak darlıklarında gözlenir ve hastalığın ilerlemiş olabileceğini gösterir.
8. DUDAKLARDA MORARMA: Doğuştan gelen kalp hastalıklarında ve kirli-temiz kanın karışması sonucu oluşur.
9. CİNSEL FONKSİYONLARDA AZALMA: Sertleşme sorunu ateroskleroz sonucu damar hastalığının belirtisi olabilir.
10. NABIZ ATIŞLARINDA DÜZENSİZLEŞME: Kalp ritim bozukluklarında, kalp kapak hastalıkları ile birlikte veya tansiyon sonucu görülebilir.
1. GÖZ ÇEVRESİNDE YAĞ BİRİKİNTİLERI: Yüksek kolesterol varlığında bazı kişilerde göz çevresinde yağ birikintileri olabilir, bu kalp krizi riski ile ilişkilidir. Felç riski artabilir.
2. YAĞLANMIŞ GÖBEK: Göbekten alınan kilolar kalp krizine neden olur.
3. YEMEK SONRASI KARIN AĞRISI: Karın ağrısı ateroskleroz hastalığının belirtisi olabilir.
4. BACAK VE AYAKLARDA ŞİŞME: Cildi geren bazen kaşıntıya sebep olan şişlikler kalp yetmezliğine yol açar.
5. SAÇLARDA DÖKÜLME: Erken yaşta ortaya çıkan kellik mekanizması ince damarın yetersizliği sonucu olabilir.
6. BACAK KILLARINDA AZALMA: Kalp ağrısı, bacak kıllarında dökülmelere sebep olur.
7. YANAKLARDA KIZARIKLIK: Mitral kapak darlıklarında gözlenir ve hastalığın ilerlemiş olabileceğini gösterir.
8. DUDAKLARDA MORARMA: Doğuştan gelen kalp hastalıklarında ve kirli-temiz kanın karışması sonucu oluşur.
9. CİNSEL FONKSİYONLARDA AZALMA: Sertleşme sorunu ateroskleroz sonucu damar hastalığının belirtisi olabilir.
10. NABIZ ATIŞLARINDA DÜZENSİZLEŞME: Kalp ritim bozukluklarında, kalp kapak hastalıkları ile birlikte veya tansiyon sonucu görülebilir.