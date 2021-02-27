Bilim kurgu filmlerinde görmeye alışık olduğumuz sahneler gerçek oluyor. Japon bilim insanları, araştırdı. Fonksiyonel MR ve yapay zeka teknolojisi kullanılarak, beyindeki korkuyu yok edip yerine cesareti artırmanın yolu açıldı.
Bu yeni teknolojiye deşifrelenmiş nöro geribildirim adını veriliyor. Bu teknoloji sayesinde herhangi bir fobisi bulunan deneklerin beyinlerinde oluşan dalgalanmalar inceleme altına alınıyor.
60'tan fazla kişi üzerinde denenen bu yeni tedavi yöntemi ile mental rahatsızlığa sahip hastaların hayatında büyük değişiklikler olması bekleniyor.
Bu yeni teknolojiye deşifrelenmiş nöro geribildirim adını veriliyor. Bu teknoloji sayesinde herhangi bir fobisi bulunan deneklerin beyinlerinde oluşan dalgalanmalar inceleme altına alınıyor.
60'tan fazla kişi üzerinde denenen bu yeni tedavi yöntemi ile mental rahatsızlığa sahip hastaların hayatında büyük değişiklikler olması bekleniyor.