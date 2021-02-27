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    lar beyinde korkuyu yok edip cesareti artırmanın yolunu keşfetti!

    bilim insanları, araştırdı. Fonksiyonel MR ve yapay zeka teknolojisi kullanılarak, beyindeki korkuyu yok edip yerine cesareti artırmanın yolu açıldı.

    Beyin fırtınası!
    Bilim kurgu filmlerinde görmeye alışık olduğumuz sahneler gerçek oluyor. bilim insanları, araştırdı. Fonksiyonel MR ve yapay zeka teknolojisi kullanılarak, beyindeki korkuyu yok edip yerine cesareti artırmanın yolu açıldı.

    Bu yeni teknolojiye deşifrelenmiş nöro geribildirim adını veriliyor. Bu teknoloji sayesinde herhangi bir fobisi bulunan deneklerin beyinlerinde oluşan dalgalanmalar inceleme altına alınıyor.

    60'tan fazla kişi üzerinde denenen bu yeni tedavi yöntemi ile mental rahatsızlığa sahip hastaların hayatında büyük değişiklikler olması bekleniyor.
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    Haberler Sağlık Japonlar beyinde korkuyu yok edip cesareti artırmanın yolunu keşfetti!