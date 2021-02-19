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    Üstün koku alma duyuları olan köpekler prostat ini anlayabiliyor (Sağlık haberleri)

    ve 'li bilim adamları, köpeklerin üstün koku alma duyularını kullandı. İnsanların idrar örneklerinden prostat ini tespit etmek i eğitti. Daha sonra ise verilerinden köpeklerin koklayabileceği kansere özgü kimyasalları tespit edebilen yapay bir sinir ağı oluşturdu. Bu çalışmayla köpeklerin performansının sonunda çoğaltılması ve bir akıllı telefondaki bir uygulama gibi bir teknolojide kullanılabilmesi amaçlanıyor. Robotik burunlar ilerleyen zamanlarda başka hastalıklar için de umut saçtı.

    Kanseri kokladı

    ve 'li bilim adamları, köpeklerin üstün koku alma duyularını kullandı. İnsanların idrar örneklerinden prostat ini tespit etmek i eğitti. Daha sonra ise verilerinden köpeklerin koklayabileceği kansere özgü kimyasalları tespit edebilen yapay bir sinir ağı oluşturdu. Bu çalışmayla köpeklerin performansının sonunda çoğaltılması ve bir akıllı telefondaki bir uygulama gibi bir teknolojide kullanılabilmesi amaçlanıyor. Robotik burunlar ilerleyen zamanlarda başka hastalıklar için de umut saçtı.

    KİRLİ HAVA KISIRLIĞA GEBE
    Çin'de     18 bin çiftin analiz edildiği araştırmada, orta derecede ve daha yüksek seviyelerdeki hava kirliliğinin hamile kalma olasılığını yüzde 20 daha fazla düşürdüğü görüldü. Araştırmacılar havada kirliliğe neden olan parçacıkların vücutta iltihaplanmaya neden olduğunu ve bu durumun da yumurta ve sperm üretimine zarar verebileceğini söyledi. ABD'de 600 kadın üzerinde yapılan diğer çalışmada ise hava kirliliğinin yumurtalıklardaki daha az sayıda olgunlaşan yumurta ile ilişkili olduğu keşfedildi.

    SİVİLCELERE MOR LAHANA
    Mor lahana, hasarlı hücreleri onarır. Sivilcelere karşı iyi gelmektedir. Baş ağrısını dindirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp hastalıklarını önler. ve felç riskini azaltır.

    YE DÖKÜLMEYİ ÖNLE
    Kivi,     kırışıklıkları azaltır. Yaşlanmayı önler. Sivilceleri giderir. Cilde parlaklık kazandırır. Saç dökülmesini önler. Saçların erken beyazlamasını önler.

    KIZILCIK SUYU ÜN SONU
    Kızılcıkta     diğer meyve sebzeler gibi antioksidan kapasitesi yüksektir. Genellikle suyla seyreltilerek tüketilir. suyu vitamin C, K, B6 ve E yönünden zengindir, kalsiyum, magnezyum, demir, manganez ve potasyum da barındırır. İşte kızılcık suyunun faydaları: Tümöre karşı savaşır. e karşı tüketin. Kanseri önlemekte yardımcı gıdadır. Kalbimizi korur. taşlarına da iyi gelir. Kemikleri güçlendirir. Bağışıklığı arttırır.

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    Haberler Sağlık Üstün koku alma duyuları olan köpekler prostat kanserini anlayabiliyor (Sağlık haberleri)