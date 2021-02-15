Orgazm olmak migren tedavisi için ilaç sayılıyor

İngiliz Durham Üniversitesi'nden Prof. Ellison Splitting, düzenli aşk ile baş ağrısının geçtiğini anlattı. Yapılan araştırmalarda birliktelik sonrası yüksek düzeyde serotonin hormonunun salgılandığı ortaya çıktı. İsrail'de biri 61 diğeri 47 yaşında olan iki erkeğin, eşleriyle birlikte olduktan sonra baş ağrılarının aniden kaybolduğu tespit edildi.

Migren tedavisinde aşk hormonu oksitosin etkili olduğu kaydedildi. Cinsel ilişkiden sonra çikolata yemenin ve kafein içmenin de baş ağrısına iyi geldiği tespit edildi.