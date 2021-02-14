Kolon kanseri 50 yaşını bekler

Kolon kanseri, sık görülen 'kanser' türleri arasında yer alıyor. Hastalığın yüzde 90'ı ileri yaşla birlikte bağırsaklarda görülen poliplerden kaynaklanıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Oya Yönal, hastalığın erken teşhisinde kolonoskopinin önemine dikkat çekiyor. 50'li yaşlardan sonra yılda bir kez kolonoskopi uygulanmasını öneriyor. Yaşla birlikte görülme sıklığı artan polipler, oldukça sinsi ilerliyor. Liften fakir beslenme, 50 yaşın üzerinde olmak, genetik yatkınlık, popülasyona özgü nedenler, hareketsiz bir yaşam sürmek, obezite, sigara tüketimi gibi faktörler polip oluşumunu tetikliyor. Ailesinde polip olan kişilerde risk 2-3 kat daha artıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof Dr. Oya Yönal, polip oluşumunu önlemenin altı yolunu sıralıyor:

● Lifli sebze ve meyve ağırlıklı beslenin.

● Kırmızı eti ve yağlı yiyecekleri azaltın.

● Düzenl i olarak fiziksel aktivite yapın.

● Sigara ve alkol tüketiminden kaçının.

● İdeal kilo kontrolünü sağlayın.