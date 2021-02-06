Pırasa, yoğun bir mineral havuzuna sahip olduğu için gece yatmadan önce tüketildiği zaman uyku hissinizi arttırmış olur. Bol mineral içerdiği için beyin uyuşarak uyku haline geçmesine uyku düzensizliklerini ortadan kaldırmaya yardımcıdır. Ayrıca psikolojik rahatsızlıkları olanları sakinleştirir.

KOLESTEROLE BAMYA

Lif yönünden oldukça zengin bir besin olan bamya, bağırsak hareketlerini düzenlemede oldukça yardımcı olur. Kronik hastalıkların riskini azaltmada yardımcıdır.

BEYNİNİZ İÇİN ÇITLATIN

Çekirdek, beyin fonksiyonlarını güçlendirir. Kan basıncını düzenler ve dolaşım sistemine destek olur. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve bu sayede kişilerin çeşitli hastalıklara karşı direnç kazanmalarına olanak verir.

YARAYA MERYEM ANA OTU

Hamile kalmayı kolaylaştırır. Kan akışını hızlandırır. Sperm miktarını arttırır. İdrar kaçırmaya iyi gelir. Doğum sancılarını hafifletir. Rahim ağzını genişletir. Cilt yaralarını onarır.

UZMANLAR, ŞUBAT AYININ MEYVELERİNİ SIRALADI:



Balkabağı:

Kan basıncını dengeler. C vitamini ile kolajen üretimini destekleyerek cildin daha genç görünmesine yardımcı olur. Alerjiye karşı koruma kalkanıdır.

Ayva:

Kilo vermeye yardımcı olur. Saçların uzamasını sağlar. Sindirimi güçlendirir.

Armut:

Kan basıncını dengeler. C vitamini ile kolajen üretimini destekleyerek cildin daha genç görünmesine yardımcı olur. Alerjiye karşı koruma kalkanıdır.

Muz:

Şişmanlığı azaltır. Bağırsak hastalıklarını iyileştirir. Kabızlığı giderir.

Nar:

Antioksidan zenginidir. Kanseri önler. Vücuttaki iltihaplanmayı azaltır.