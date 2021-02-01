En yaygın cilt rahatsızlıklarından sedef, neden olduğu kaşıntı ile biliniyor. Bu hastalıkla mücadelede ilaçlar kadar öz yağlar da etkili oluyor.
Uzmanlar, sedef hastalığının neden olduğu şikayetleri azaltacak yağları sıralıyor:
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI: Sedefin neden olduğu ağrıyı hafifletir. Kafa derisinde görülen sedefi de tedavi eder.
ÇAY AĞACI YAĞI: Antibakteriyeldir. Bağışıklığı güçlendirir. Sedefin neden olduğu kaşıntıyı keser. Ancak fazla kullanmak cildi kurutabilir.
HİNT YAĞI: Kuruyan sedefli bölgeyi nemlendirir.
LAVANTA YAĞI: Antibakteriyel etki gösterir. Cilt üzerinde kaşıntıyı azaltır. Hamilelerin kullanmaması gerekir.
SARDUNYA YAĞI: İltihabı bitirir.
NANE YAĞI: Sedefin neden olduğu kaşıntı ve ağrıyı azaltır.
ARGAN YAĞI: Cildi nemlendirir. Sedefin yol açtığı kızarıklık ve kuruluğu da azaltır.
ÇÖREK OTU YAĞI: Sedefin neden olduğu şikayetleri azaltır. Cildi besler ve nemlendirir.
Uzmanlar, sedef hastalığının neden olduğu şikayetleri azaltacak yağları sıralıyor:
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI: Sedefin neden olduğu ağrıyı hafifletir. Kafa derisinde görülen sedefi de tedavi eder.
ÇAY AĞACI YAĞI: Antibakteriyeldir. Bağışıklığı güçlendirir. Sedefin neden olduğu kaşıntıyı keser. Ancak fazla kullanmak cildi kurutabilir.
HİNT YAĞI: Kuruyan sedefli bölgeyi nemlendirir.
LAVANTA YAĞI: Antibakteriyel etki gösterir. Cilt üzerinde kaşıntıyı azaltır. Hamilelerin kullanmaması gerekir.
SARDUNYA YAĞI: İltihabı bitirir.
NANE YAĞI: Sedefin neden olduğu kaşıntı ve ağrıyı azaltır.
ARGAN YAĞI: Cildi nemlendirir. Sedefin yol açtığı kızarıklık ve kuruluğu da azaltır.
ÇÖREK OTU YAĞI: Sedefin neden olduğu şikayetleri azaltır. Cildi besler ve nemlendirir.