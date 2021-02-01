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    Bu yağlar hastalığının neden olduğu şikayetleri azaltıyor

    En yaygın cilt rahatsızlıklarından , neden olduğu kaşıntı ile biliniyor. Bu hastalıkla mücadelede ilaçlar kadar öz yağlar da etkili oluyor. İşte sedef hastalığının neden olduğu şikayetleri azaltacak yağlar...

    Sedefe yağ çek!
    En yaygın cilt rahatsızlıklarından , neden olduğu kaşıntı ile biliniyor. Bu hastalıkla mücadelede ilaçlar kadar öz yağlar da etkili oluyor.
    Uzmanlar, sedef hastalığının neden olduğu şikayetleri azaltacak yağları sıralıyor:

    HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI: Sedefin neden olduğu ağrıyı hafifletir. Kafa derisinde görülen sedefi de tedavi eder.

    ÇAY AĞACI YAĞI: Antibakteriyeldir. Bağışıklığı güçlendirir. Sedefin neden olduğu kaşıntıyı keser. Ancak fazla kullanmak cildi kurutabilir.

    HİNT YAĞI: Kuruyan sedefli bölgeyi nemlendirir.

    LAVANTA YAĞI: Antibakteriyel etki gösterir. Cilt üzerinde kaşıntıyı azaltır. Hamilelerin kullanmaması gerekir.

    SARDUNYA YAĞI: İltihabı bitirir.

    NANE YAĞI: Sedefin neden olduğu kaşıntı ve ağrıyı azaltır.

    ARGAN YAĞI: Cildi nemlendirir. Sedefin yol açtığı kızarıklık ve kuruluğu da azaltır.

    ÇÖREK OTU YAĞI: Sedefin neden olduğu şikayetleri azaltır. Cildi besler ve nemlendirir.
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    Haberler Sağlık Bu yağlar sedef hastalığının neden olduğu şikayetleri azaltıyor