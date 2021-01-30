Tansiyonun ilacı patates

Patates, zayıflama diyetlerinde pek önerilmiyor. Ancak vücut için şifa saçıyor. İşte patatesin faydaları:

Sindirimi kolaylaştırır.

Kalp-damar sağlığını korur.

Yüksek tansiyonu düşürür.

Troidin düzenli çalışmasını sağlar.

Cildi güzelleştirir.

Cinsel gücü artırır.

Kabızlığa karşı etkilidir.

Sinir sistemine iyi gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Magnezyum, kalsiyum, demir ve çinko içeriği de yüksektir.

Vücudu toksik maddelerden arındırarak kanı temizler. Hücre yenileyici özelliği vardır.

KOLAJENLE ZAYIFLA

Kolajen, diğer protein çeşitlerine göre daha fazla tok tutuyor. Yunanca tutkal anlamına gelen "kolla" kelimesinden geliyor. Diyetisyen Salih Gürel kolajenle ilgili şunları söylüyor: Kolajen cilt yapısının kilit bir bileşeni olup, cildin esnekliğini koruyor. Kırışıklıkları önlüyor. Kasları güçlü kılıyor. Saçların dökülmesini önlüyor. Kolajen proteini su tutup genişleyerek, midede hacim kaplıyor. Böylece açlık hissi gerçekleşmiyor. Kolajen takviyeleri tablet, kapsül ve toz olarak satılıyor.