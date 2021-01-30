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    Tansiyonun ilacı patates

    Patates, zayıflama diyetlerinde pek önerilmiyor. Ancak vücut için şifa saçıyor. İşte patatesin faydaları:Sindirimi aylaştırır. Kalp-damar sağlığını korur. Yüksek tansiyonu düşürür. İşte detaylar...

    Tansiyonun ilacı patates

    Patates, zayıflama diyetlerinde pek önerilmiyor. Ancak vücut için şifa saçıyor. İşte patatesin faydaları:

    Sindirimi aylaştırır.
    Kalp-damar sağlığını korur.
    Yüksek tansiyonu düşürür.
    idin düzenli çalışmasını sağlar.
    Cildi güzelleştirir.
    Cinsel gücü artırır.
    Kabızlığa karşı etkilidir.
    Sinir sistemine iyi gelir.
    ıklık sistemini güçlendirir.
    , kalsiyum, demir ve çinko içeriği de yüksektir.
    Vücudu toksik maddelerden arındırarak kanı temizler. Hücre yenileyici özelliği vardır.

    KOLAJENLE ZAYIFLA
    Kolajen, diğer protein çeşitlerine göre daha fazla tok tutuyor. Yunanca tutkal anlamına gelen "kolla" kelimesinden geliyor. Diyetisyen el kolajenle ilgili şunları söylüyor: Kolajen cilt yapısının kilit bir bileşeni olup, cildin esnekliğini koruyor. Kırışıklıkları önlüyor. Kasları güçlü kılıyor. Saçların dökülmesini önlüyor. Kolajen proteini su tutup genişleyerek, midede hacim kaplıyor. Böylece açlık hissi gerçekleşmiyor. Kolajen takviyeleri tablet, kapsül ve toz olarak satılıyor.

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