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    Modern çağın hastalığı olan reflü: Dünyada her 5 kişiden 1'inde görülüyor! Hızlı yemek yiyenlerde... (Sağlık haberleri)

    Modern çağın hastalığı olan reflü, her 5 kişiden 1’inde görülüyor. Prof. Dr. rel, reflü hakkında şunları söylüyor: Yemekleri öğütmek için midede asit salgılanır. Mide ile yemek borusu arasındaki kas kapakçığı kapanmadığında asit, yemek borusuna kaçar. Bu da reflüye yol açar.

    Hızlı yemek reflü demek

    Modern çağın hastalığı olan reflü, her 5 kişiden 1'inde görülüyor. Prof. Dr. Hasan Batırel, reflü hakkında şunları söylüyor: Yemekleri öğütmek için midede asit salgılanır. Mide ile yemek borusu arasındaki kas kapakçığı kapanmadığında asit, yemek borusuna kaçar. Bu da reflüye yol açar.

    BELİRTİLERİ
    Göğüste yanma. Boğazda gıcık oluşması. Kalpte sıkışma hissi. Yediklerin ağza gelmesi.

    NASIL ENGELLENİR?
    Sigara ve alkoldan uzak durmak, hızlı yemek yememek, fast food tarzı beslenmemek, kilo kontrolünü sağlamak, kabızlığa karşı önlem almak ve stresten uzak durmak.

        BAL VE KEFİRİ UNUTMA
        Covid 19'a karşı dirençli bir bünyeye sahip olmak gerekiyor. Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Gökhan Taşpınar, şu besinleri tavsiye ediyor. Nar, portakal ve elma bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Kereviz, karaciğeri temizler. Beta karoten açısından zengin olan havuç, vücuttaki toksinleri atar. Soğan ve sarımsak doğal antibiyotiktir. Yoğurt ve kefir, probiyotik bakımından zengindir ve bu sayede vücut direncini güçlendirir.

        FINDIK SAĞLIĞA GEBE
        OP. Dr. Nurcan Dalan, hamilelikte hem anne hem de bebeğin sağlığı için beslenmeye çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtti: Hamilelikte kalsiyum miktarı artar. Bu ihtiyacı karşılamak içinse süt ve süt ürünleri, kuru baklagiller, fındık gibi kuruyemişler tüketilmelidir.

        UÇUĞA KARŞI MELİSA ÇAYI
        Bu mucizevi bitki çayı, antiseptik özellik taşıyor. Uçuk ve ağız içi yaraların hızlı bir biçimde iyileşmesine olanak sağlıyor. Ayrıca egzama ve mantarı önlüyor.

            PIRASA KİLOYA VEDA
            Kış mevsiminin süper sebzesi pırasa, adeta doğal bir iştah kesicidir. Lifli yapısı dayesinde doygunluk hissi oluşturur. Bu sayede kilo kaybına yardımcı olur.
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