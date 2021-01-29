Modern çağın hastalığı olan reflü: Dünyada her 5 kişiden 1'inde görülüyor! Hızlı yemek yiyenlerde... (Sağlık haberleri)

BAL VE KEFİRİ UNUTMA

Covid 19'a karşı dirençli bir bünyeye sahip olmak gerekiyor. Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Gökhan Taşpınar, şu besinleri tavsiye ediyor. Nar, portakal ve elma bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Kereviz, karaciğeri temizler. Beta karoten açısından zengin olan havuç, vücuttaki toksinleri atar. Soğan ve sarımsak doğal antibiyotiktir. Yoğurt ve kefir, probiyotik bakımından zengindir ve bu sayede vücut direncini güçlendirir.