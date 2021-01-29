Modern çağın hastalığı olan reflü: Dünyada her 5 kişiden 1'inde görülüyor! Hızlı yemek yiyenlerde... (Sağlık haberleri)

Modern çağın hastalığı olan reflü, her 5 kişiden 1'inde görülüyor. Prof. Dr. Hasan Batırel, reflü hakkında şunları söylüyor: Yemekleri öğütmek için midede asit salgılanır. Mide ile yemek borusu arasındaki kas kapakçığı kapanmadığında asit, yemek borusuna kaçar. Bu da reflüye yol açar.
BELİRTİLERİ
Göğüste yanma. Boğazda gıcık oluşması. Kalpte sıkışma hissi. Yediklerin ağza gelmesi.
NASIL ENGELLENİR?
Sigara ve alkoldan uzak durmak, hızlı yemek yememek, fast food tarzı beslenmemek, kilo kontrolünü sağlamak, kabızlığa karşı önlem almak ve stresten uzak durmak.