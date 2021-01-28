Ömür boyu tavuk suyu

İYİ UYKULAR!

Şanghay Ruh Sağlığı Merkezi'nden bilim insanları öğlen uykusunun, zihin üzerindeki etkilerini incelemek için bir çalışma yürüttü. Pekin, Şanghay ve Şian şehirlerinden 2 bin 200 kişi izlendi. 1520 katılımcı öğlenleri 2 saatten az uyudu, 680 kişi ise uyanık kaldı. Öğlen uykusuna yatanların hafıza ve sözel akıcılık becerisinde, uyumayanlara kıyasla ciddi farklar gözlendiği ortaya çıktı.