Ömür boyu tavuk suyu

Şifalı tavuk suyu çorbanın geçmişi antik çağa dayanıyor. Bursalı Gıda Mühendisi Sümer Songur, mucize çorbayla ilgili konuştu: Tavuk suyu bağışıklığa, soğuk algınlığına, gribal enfeksiyonlara, kemik ve eklem rahatsızlıklarına, hücre ve vücut gelişimine iyi geliyor. Tavuk suyu; içinde kolajen içeren, gençleştirme etkisine sahip iksir özelliğine sahip. Tavuk eti, içinde kolajen içeren değerli bir proteindir.
KIRIŞIKLIKLARI GİDERİR
Cilt elastikiyeti kolajen ile sağlanır. Yaşlanma veya çevresel toksine maruz kalma nedeniyle cilt bozulmaya başladığında, ince çizgiler ve kırışıklıklar gibi erken yaşlanma belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Tavuk suyu içeriğindeki kolajen sayesinde dolgun, sağlam ve genç görünüm elde edilir.
İYİ UYKULAR!
Şanghay Ruh Sağlığı Merkezi'nden bilim insanları öğlen uykusunun, zihin üzerindeki etkilerini incelemek için bir çalışma yürüttü. Pekin, Şanghay ve Şian şehirlerinden 2 bin 200 kişi izlendi. 1520 katılımcı öğlenleri 2 saatten az uyudu, 680 kişi ise uyanık kaldı. Öğlen uykusuna yatanların hafıza ve sözel akıcılık becerisinde, uyumayanlara kıyasla ciddi farklar gözlendiği ortaya çıktı.