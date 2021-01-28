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    Ömür boyu suyu (Sağlık haberleri)

    Şifalı suyu çorbanın geçmişi antik çağa dayanıyor. lı Gıda Mühendisi , mucize çorbayla ilgili konuştu: Tavuk suyu bağışıklığa, soğuk algınlığına, gribal enfeksiyonlara, kemik ve eklem rahatsızlıklarına, hücre ve vücut gelişimine iyi geliyor. Tavuk suyu; içinde kolajen içeren, gençleştirme etkisine sahip iksir özelliğine sahip. , içinde kolajen içeren değerli bir proteindir.

    Ömür boyu tavuk suyu

    Şifalı tavuk suyu çorbanın geçmişi antik çağa dayanıyor. Bursalı Gıda Mühendisi Sümer Songur, mucize çorbayla ilgili konuştu: Tavuk suyu bağışıklığa, soğuk algınlığına, gribal enfeksiyonlara, kemik ve eklem rahatsızlıklarına, hücre ve vücut gelişimine iyi geliyor. Tavuk suyu; içinde kolajen içeren, gençleştirme etkisine sahip iksir özelliğine sahip. Tavuk eti, içinde kolajen içeren değerli bir proteindir.

    KIRIŞIKLIKLARI GİDERİR
    Cilt elastikiyeti kolajen ile sağlanır. Yaşlanma veya çevresel toksine maruz kalma nedeniyle cilt bozulmaya başladığında, ince çizgiler ve kırışıklıklar gibi erken yaşlanma belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Tavuk suyu içeriğindeki kolajen sayesinde dolgun, sağlam ve genç görünüm elde edilir.

    İYİ UYKULAR!
    Şanghay     Ruh Sağlığı Merkezi'nden bilim insanları öğlen uykusunun, zihin üzerindeki etkilerini incelemek için bir çalışma yürüttü. Pekin, Şanghay ve Şian şehirlerinden 2 bin 200 kişi izlendi. 1520 katılımcı öğlenleri 2 saatten az uyudu, 680 kişi ise uyanık kaldı. Öğlen uykusuna yatanların hafıza ve sözel akıcılık becerisinde, uyumayanlara kıyasla ciddi farklar gözlendiği ortaya çıktı.

        ENFEKSİYONA KİMYON
        Kalp sağlığını destekler, enfeksiyonlara karşı etkilidir, iltihap sökücü özelliği vardır, yarım yemek kaşığı kimyon birçok bilinen antioksidandan iki kat daha etkilidir.

        VİTAMİN DEPOSU YOĞURT
        Geleneksel yoğurt, kalsiyum, potasyum, protein açısından eşsizdir. İçindeki proteinler bağırsağı düzenleyen faydalı bakterileri güçlendirir, bağışıklığı destekler. A, D, E ve K vitaminleri içerir.
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