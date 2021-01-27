Sırtın kıvrılmasına etki eden topuklu ayakkabının, kadınların doğum yapma şansını arttırdığı ortaya çıktı. Macaristan'da yapılan araştırmayla ilgili değerlendirmede bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Bulanık, "Tıbbi olarak, kadın sağlığı açısından 'topuklu ayakkabı daha sağlıklıdır' ya da 'doğurganlığı arttırır' gibi bir yaklaşımımız söz konusu değil" dedi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Burak Yalçın ise topuklu ayakkabıyı günlük kullanımda da önermediklerini belirterek, "Bilimsel olarak doğru değil.Katılan insanlara göre yapılmış bir araştırma" diye konuştu.