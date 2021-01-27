Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Topuklu ayakkabı ile doğurganlık arasında mesaj var: bilim insanları araştırdı

    Sırtın kıvrılmasına etki eden topuklu ayakkabının, kadınların doğum yapma şansını arttırdığı ortaya çıktı. 'da yapılan araştırmayla ilgili değerlendirmede bulunan Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi k, "Tıbbi olarak, kadın sağlığı açısından 'topuklu ayakkabı daha sağlıklıdır' ya da 'doğurganlığı arttırır' gibi bir yaklaşımımız söz konusu değil" dedi.

    Gebeliğe topuk

    Sırtın kıvrılmasına etki eden topuklu ayakkabının, kadınların doğum yapma şansını arttırdığı ortaya çıktı. 'da yapılan araştırmayla ilgili değerlendirmede bulunan Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi k, "Tıbbi olarak, kadın sağlığı açısından 'topuklu ayakkabı daha sağlıklıdır' ya da 'doğurganlığı arttırır' gibi bir yaklaşımımız söz konusu değil" dedi.

    Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi ise topuklu ayakkabıyı günlük kullanımda da önermediklerini belirterek, "Bilimsel olarak doğru değil.Katılan insanlara göre yapılmış bir araştırma" diye konuştu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Topuklu ayakkabı ile doğurganlık arasında mesaj var: Macar bilim insanları araştırdı