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    Diyet yaptığınız halde kilo veremiyenler dikkat! Nedeni tiroit olabilir

    Tiroit hastalığı, sinsi bir şekilde ilerliyor. Prof. Dr. , TAKVİM okuyucuları için bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaştı: Endokrin sistem bir bütündür ve oldukça hassas bir organ olan tiroit bezi bu sistem içinde yer alır. Tiroit bezi, beyinde yer alan hipotalamus ve hipofiz bölgelerinin kontrolü altodadır.

    Ömür törpüsü tiroit

    Tiroit hastalığı, sinsi bir şekilde ilerliyor. Prof. Dr. Osman Erk, TAKVİM okuyucuları için bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaştı: Endokrin sistem bir bütündür ve oldukça hassas bir organ olan tiroit bezi bu sistem içinde yer alır.

    Tiroit bezi, beyinde yer alan hipotalamus ve hipofiz bölgelerinin kontrolü altodadır. Tiroit bezinde tiroid hormonlarının sentezi ve kana verilmesi için birçok enzimin normal aktivite göstermesi gerekir. Yeterli oranda tiroit hormonunun oluşması için tirozin aminoasidi ve iyoda ihtiyaç vardır.

    NELER TÜKETİLMELİ
    İyot: Yağlı balıklar.


        Tirozin: Esmer pirinç kepeği, peynir, mısır, süt, süt ürünleri, yumurta, balık, et, deniz ürünleri, yer fıstığı gibi protein bakımından zengin besinler.
        Omega 3: Yumurta, yağlı balıklar, yeşil yapraklı sebzeler, keten tohumu, ceviz.


        Tekli doymamış yağ asitleri: Zeytin, avokado.
        Çinko: Badem, tavuk eti, istiridye.


        Vitamin, mineraller: Yeşil yapraklı sebzeler.

            KANSER İŞARETİ Mİ?
            Baş, boyun bölgesi ve göğse radyoterapi uygulanmış olması, nodülün erkekte, çocukta veya genç, ses kısıklığı ve komşu bölgelerde bezelerle birlikte ortaya çıkması kanser açısından son derece önemlidir.

            TİROİT SAĞLIĞINI BOZAN ETKENLER
            Guatrogenler: Karalahana, turp, brüksel lahanası, karnabahar, kırmızı turp, şalgam.
            Kafein: Kahve, çay, çikolata, meşrubat.


            Çevresel toksinler, ağır metaller: Fluor, klor, cıva ve diğerleri.
            Sigara: Sigara dumanında yer alan tiyosiyanat, iyodun tiroit bezi tarafından tutulmasını azaltır, sigara tiroit bezini ve nodülleri büyütür.


                Basit karbonhidratlar: Basit karbonhidratlar fazla miktarda insülin salgılanmasına neden olur. İnsülin de kortizol gibi tiroit sağlığını olumsuz etkilemektedir.

                SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ
                PROF. DR. OSMAN ERK
                HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
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