Diyet yaptığınız halde kilo veremiyenler dikkat! Nedeni tiroit olabilir

Tiroit hastalığı, sinsi bir şekilde ilerliyor. Prof. Dr. Osman Erk, TAKVİM okuyucuları için bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaştı: Endokrin sistem bir bütündür ve oldukça hassas bir organ olan tiroit bezi bu sistem içinde yer alır.
Tiroit bezi, beyinde yer alan hipotalamus ve hipofiz bölgelerinin kontrolü altodadır. Tiroit bezinde tiroid hormonlarının sentezi ve kana verilmesi için birçok enzimin normal aktivite göstermesi gerekir. Yeterli oranda tiroit hormonunun oluşması için tirozin aminoasidi ve iyoda ihtiyaç vardır.
NELER TÜKETİLMELİ
İyot: Yağlı balıklar.